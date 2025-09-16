В ходе первого пленарного заседания осенней сессии депутаты Государственной думы Российской Федерации стоя приветствовали главу Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, сообщает корреспондент RTVI.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин инициировал коллективное выражение признательности, призвав коллег почтить аплодисментами солдат КНДР за их вклад в освобождение Курской области. Овации в честь северокорейского лидера продолжались несколько секунд.

Володин напомнил о роли советских войск в освобождении КНДР от японских захватчиков. По его словам, Северная Корея «это помнит и, отмечая свой главный праздник, отдает дань уважения нашим дедам и прадедам, кто сражался за свободу».

«Мы со своей стороны благодарим корейских военнослужащих, которые вместе с нашими солдатами и офицерами освобождали Курскую область от неонацистских захватчиков», — заявил Володин.

Он напомнил, что во время парламентских каникул между сессиями депутаты провели встречу с северокорейскими коллегами, обсудив развитие межпарламентского сотрудничества и законодательной реализации двусторонних договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.

По словам председателя Госдумы, для налаживания отношений с КНДР «надо больше встречаться» с ее представителями и «выстраивать диалог», помня о том, что эта страна является стратегическим партнером России и ее непосредственным соседом с общей границей.

«У нас сейчас такая возможность есть», — заявил Володин, напомнив, что в ходе саммита ШОС, который состоялся в китайском Тяньцзине в конце августа — начале сентября, президент РФ Владимир Путин провел результативную встречу с северокорейским лидером.

На встрече, о которой напомнил спикер Госдумы, российский президент поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских военных в борьбе с «современным неонацизмом» в Курской области.

«Мы никогда не забудем и тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих», — обратился Путин к своему собеседнику.

Участие военных из КНДР в освобождении Курской области впервые было официально подтверждено 26 апреля 2025 года главой российского Генштаба Валерием Герасимовым: в своем докладе президенту он отметил «стойкость и героизм» северокорейских бойцов. Кроме того, лидер Северной Кореи отправлял в Курскую область тысячи саперов и строителей для разминирования и восстановления стратегических объектов. Посол России в КНДР сообщал, что в этом регионе будут установлены памятники северокорейским бойцам.