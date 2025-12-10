На территории Курской области появится памятник северокорейским военнослужащим, которые участвовали в освобождении территорий региона от Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости сообщил скульптор Студии военных художников им. Грекова Алексей Чебаненко.

По его словам, на данный момент ведется работа по выбору места для возведения монумента. Это необходимо для того, чтобы определить, как памятник будет выглядеть в том или ином месте, добавил Чебаненко.

«Какое-то представление того, как будет выглядеть памятник, есть — это наброски, которые нужно увязать с местом», — рассказал скульптор агентству.

4 декабря глава Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале написал, что подготовительные работы по возведению монумента уже ведутся при поддержке Минобороны России. Губернатор отметил, что экспертный совет предложил сквер на Интернациональной площади местом для памятника.

«Договорились выехать на место и обсудить с курянами», — сообщил Хинштейн.

Усилия Пхеньяна в борьбе с «современным нацизмом» отмечал и Владимир Путин во время переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном. В сентябре 2025 года президент России объявил, что Москва и Пхеньян планируют строительство моста между странами над рекой Туманной.

В конце августа Ким Чен Ын заявил, что в Пхеньяне появится музей памяти офицеров и бойцов, принимавших участие в боевых действиях против ВСУ на территории Курской области. Через несколько дней в столице КНДР состоялась церемония закладки фундамента музейного комплекса.

Впервые о возведении памятника северокорейским солдатам в Курской области рассказал в мае 2025 года посол России в КНДР Александр Мацегора. Он отметил, что восстановленные в регионе улицы и площади будут названы именами тех, «чей подвиг навсегда останется в благодарной памяти и в сердцах народа России».

26 апреля 2025 года глава Генштаба Минобороны России доложил Владимиру Путина об освобождении Курской области, в которую вошли украинские военные в августе 2024 года. Позже Пхеньян подтвердил присутствие своих бойцов в Курской области. В Центральном военном комитете Трудовой партии КНДР подчеркнули, что это взаимодействие продемонстрировало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами.