Россия планирует строительство новых мостов в Северную Корею. Мост через реку Туманная должен быть открыт в 2026 году, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«(Мост — ред.) в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную должен быть открыт в следующем году», — сказал он.

Глава государства также выразил уверенность, что развитие прямого авиасообщения послужит дальнейшему сближению с КНДР и установлению более прочных связей между Москвой и Пхеньяном.

«Отмечу также знаковые события, такие как восстановление после пандемии ковида авиарейсов между Владивостоком и Пхеньяном, а также запуск прямого авиасообщения между столицами России и Корейской Народно-Демократической Республики», — сказал Путин.

Он напомнил, что полет по этому маршруту состоялся в конце июля, а месяцем ранее возобновилось курсирование беспересадочных вагонов между Москвой и Пхеньяном.

«Уверен, эти решения послужат дальнейшему сближению наших стран, установлению более прочных связей», — добавил президент.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Основной темой является «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».