Киев уже потерял часть земель, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит The Guardian. Так он ответил на вопрос, придется ли Украине уступить какую-либо территорию.

По словам американского лидера, срок заключения соглашения не ограничен. Трамп пояснил, что «сделка будет заключена, как только мы ее подготовим».

Также во время общения с журналистами американский президент сказал, что его российский коллега Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине. По словам, Трампа, этого же хотят и простые россияне.

«У нас были хорошие переговоры с Россией, и я думаю, что они хотели бы вернуться к более нормальной жизни», — пояснил он.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры в Берлине 14—15 декабря со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером не привели к территориальному компромиссу по Донбассу, который можно было бы представить России. По информации Bild, Вашингтон предложил Киеву вывести войска с 5600 кв. км в Донбассе, которые Москва считает в соответствии с Конституцией российскими территориями.

Ранее Путин неоднократно говорил, что Донбасс является исторической частью России, и Москва намерена восстановить над ним контроль любыми доступными средствами, включая военные.