Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта подписал указы об увольнении своего первого помощника Сергея Шефира, вместе с которым создавал студию «Квартал 95», и нескольких внештатных советников. Текст указов опубликованы на сайте офиса украинского лидера.

Также уволены внештатные советники Зеленского Олег Устенко и Михаил Радуцкий, советник Сергей Трофимов, уполномоченный по вопросам волонтерства Наталья Пушкарева и уполномоченный по защите прав защитников Украины Алена Вербицкая.

Сергей Шефир, как пишет «Украинская правда», курировал связи офиса президента Украины с крупным бизнесом. Издание называет его «если не самым близким, то одним из ближайших друзей» Зеленского. Пост первого советника главы государства Шефир занимал с мая 2019 года.

Источник «Украинской правды» из окружения президента утверждал, что «Шефир для Зеленского как старший брат» и «некий ментор в хорошем понимании слова, который психологически поддерживает».

Издание также обращало внимание на «неопределенный функционал» первого помощника президента Украины, в рамках которого Шефир решал «деликатные вопросы» — например, якобы вел «непубличные переговоры с олигархами» и негласно курировал энергетику, а также имел влияние на работу Одесского припортового завода.

Шефиру скоро исполнится 60 лет. Он окончил Криворожский горнорудный институт и вместе с братом Борисом долгое время писал шутки для команд КВН «Минск», «Махачкалинские бродяги», «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», «95-й квартал», «Сборная XX века» и «Сборная XXI века», а также сам играл за команды «Криворожская шпана» и «Запорожье — Кривой Рог — Транзит».

В 2003 году Сергей и Борис Шефиры вместе с Зеленским основали «Студию Квартал 95» на базе одноименной команды КВН, которая, в свою очередь, была названа в честь одного из кварталов Кривого Рога. Предполагалось, что компания будет заниматься производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. В сотрудничестве с российским телеканалом СТС студия организовала серию юмористических концертов, которые были показаны по ТВ на Украине и в России. Впоследствии «Квартал 95» выпускал шоу «Вечерний квартал», «Вечерний Киев» и «Рассмеши комика».

В 2009 году студия сняла свой первый кинофильм — романтическую комедию «Любовь в большом городе», где Зеленский сыграл одну из главных ролей. В том же году братья Шефиры перестали быть основными владельцами акций «Квартала 95». Их пакет перешел к кипрской компании Art Fox Studios Ltd, которую связывали с владельцем украинского телеканала «Интер» олигархом Валерием Хорошковским.

Сергей Шефир выступил в роли сценариста и продюсера более 10 фильмов и сериалов, включая «Любовь в большом городе 3», «Ржевский против Наполеона», «8 первых свиданий». Его картина «Я буду рядом» получила главный приз кинофестиваля «Кинотавр». Сергей и Борис Шефиры также продюсировали популярные сериалы «Сваты» и «Слуга народа».