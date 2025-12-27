Власти Украины «не спешат» решать российско-украинский конфликт мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин на совещании с военными в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск 27 декабря.

По словам Путина, на Западе «тоже появились умные люди», которые рекомендуют Киеву принять достойные условия завершения конфликта. Они предоставляют «хорошие базовые условия» для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, а также условия возобновления отношений с Россией и восстановления украинской экономики, сказал президент.

В то же время Путин отметил, что, судя по докладам военных и темпам наступления российских Вооруженных сил, заинтересованность Москвы в выводе ВСУ из занимаемых ими территорий «фактически сводится к нулю, по разным совершенно соображениям».

«Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — подчеркнул глава государства.

В ходе совещания Путину доложили о взятии городов Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области, а также Димитрова, Родинского и Артемовки в ДНР.

В воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом во Флориде. По словам Зеленского, он намерен представить главе Белого дома новый мирный план из 20 пунктов. Трамп отнесся к нему «довольно прохладно», писала газета Politico. Он также заявил, что вскоре рассчитывает поговорить с Путиным.