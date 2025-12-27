Президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, сообщил Кремль. Глава государства провел совещание по обстановке в зоне военной операции на Украине и получил доклады, в том числе о переходе под контроль российских Вооруженных сил городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитрова в ДНР.

«Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, есть результаты. Поговорим об этом, разумеется, и подумаем о наших задачах на ближайшую перспективу», — сказал президент перед началом совещания.

Взятие Димитрова Путин назвал серьезным шагом к полному контролю над ДНР. В то же время взятие Гуляйполя — второго по величине города Запорожской области — открывает хорошие перспективы наступления «на плечах противника», заявил глава государства.

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о переходе под контроль ВС России Степногорска в Запорожской области. По его словам, российские военные после взятия Северска «ускоренными темпами» продвигается в направлении Славянска.

Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщил о взятии Родинского и Артемовки в ДНР.

Все стоящие перед российскими военными задачи выполняются «в соответствии с замыслом» СВО, утвержденным и разработанным Генштабом, заявил Путин. Он также отметил, что создание «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей идет «хорошими темпами».