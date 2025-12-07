Москва считает позитивным изменением новую редакцию стратегию нацбезопасности США, в которой Россия не указана в числе «прямых угроз» Соединенных Штатов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем это позитивным шагом», — сказал представитель Кремля.

Песков признал, что «посылы», содержащиеся в новой стратегии американской нацбезопасности, «конечно, контрастируют» с подходами прежних администраций США. Он также отметил необходимость более предметно ознакомиться с документом и проанализировать его.

В разговоре с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил, что обновленная стратегия нацбезопасности США может быть «скромным залогом» для «конструктивного» продолжения переговоров по урегулированию на Украине. По его словам, действующая американская администрация «коренным образом» отличается от предыдущих, в то время как президент Дональд Трамп «силен» с точки зрения внутриполитических позиций, и это дает ему возможность корректировать документ в соответствии со своим видением.

«Корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению <…> Там и формулировки против конфронтации и в сторону диалога, выстраивания добрых отношений. Это то, о чем говорит [президент России Владимир] Путин», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Белый дом ежегодно публикует стратегию национальной безопасности США, новая версия документа была представлена в начале декабря. В ней, в частности, говорится, что американская администрация намерена добиться восстановления стратегической стабильности в отношениях с Москвой. При предыдущем президенте США Джо Байдене Россия была указана как «угроза глобальному порядку, демократии и стабильности».

Среди ключевых интересов Вашингтона в новой стратегии названо прекращение конфликта на Украине с целью предотвращения «непреднамеренной эскалации или расширения войны». В то же время администрация США не хотела бы, чтобы НАТО воспринималась как постоянно расширяющийся альянс, говорится в документе.

Особый акцент в стратегии нацбезопасности сделан на отношениях со странами Европы. Так, в документе отмечается, что европейские чиновники возлагают «нереалистичные надежды» на российско-украинский конфликт, который «усилил внешнюю зависимость» региона, «особенно Германии».

Европейские страны в американской стратегии представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили суверенитет в пользу Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. В свою очередь ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в документе. По мнению авторов стратегии, Европе грозит «цивилизационное стирание» из-за миграции, тогда как население некоторых государств-членов НАТО может стать преимущественно «неевропейским». На основании этого в Белом доме сделали вывод, что регион может ослабнуть, что повлечет за собой неспособность быть «надежным союзником».

Одним из приоритетов США в отношениях с Европой в стратегии указана необходимость обеспечить самостоятельность Европы, чтобы она могла действовать как «группа объединенных суверенных государств, в том числе берущих на себя основную ответственность за свою обороноспособность, и над которыми не доминирует какая-либо враждебная держава».

Как пишет The New York Times, после публикации новой американской стратегии нацбезопасности Европа оказалась на «стратегическом перепутье» между сохранением трансатлантической безопасности и независимым курсом развития в новых реалиях международной политики.