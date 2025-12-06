Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), новая редакция американской Стратегии национальной безопасности кардинально меняет вектор внешней политики США, смещая акцент с традиционных противников на собственных союзников.

Ежегодный документ, который традиционно описывал угрозы от России и Китая, на этот раз содержит самые резкие формулировки в адрес партнёров по НАТО в Европе.

По словам источников издания, в 30-страничном тексте европейские страны представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили суверенитет в пользу Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов.

В документе утверждается, что континенту грозит «цивилизационное стирание» из-за миграции, что через два десятилетия может сделать его «неузнаваемым» и привести к появлению в НАТО стран с преобладающим «неевропейским» населением.

Вывод стратегии звучит однозначно: регион рискует стать слишком слабым, чтобы быть «надёжным союзником». Особое внимание в документе уделено критике Евросоюза, который, по мнению авторов, «подрывает политическую свободу и суверенитет».

Этот шаг администрации Трампа, как отмечает WSJ, радикально меняет традиционную внешнюю политику и углубляет трансатлантические разногласия. Реакция в европейских столицах оказалась резкой.

Критика, как отмечает WSJ, выдержана в почти патерналистском тоне, а раздел о Европе озаглавлен «Содействие европейскому величию». При этом тон стратегии в адрес Европы контрастирует с её подходом к России, которая ни разу не упоминается как угроза интересам США.

Как заявил профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филлипс О’Брайен, «документ читается как краткое изложение позиции России, призывающее европейские государства возобновить сотрудничество с Россией и предлагающее США в качестве инструмента для этого».

В документе прямо излагается цель «помочь Европе скорректировать её нынешнюю траекторию» и «культивировать сопротивление нынешнему пути Европы внутри европейских стран». Аналитики расценивают это как призыв к прямому вмешательству в политику европейских государств и поддержку правых партий.

Директор Института международных отношений в Риме Натали Точци заявила, что в документе прослеживается видение мира, поделённого на сферы влияния США, Китая и России, и задалась вопросом:

«Что ещё должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?»

Старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Катя Бего заявила, что европейским лидерам, читающим этот документ, следует «исходить из того, что традиционные трансатлантические отношения мертвы».

Известный британский историк Тимоти Гартон Эш назвал стратегию «матерью всех сигналов тревоги для Европы». Он также констатировал, что, хотя США объективно остаются союзником ЕС, субъективно администрация Трампа уже не рассматривает Европу в этом свете.

Представитель Еврокомиссии, отказавшись комментировать документ целиком, опровергла утверждения о вредоносной миграционной политике ЕС или подрыве свободы слова, отметив, что новая американская стратегия контрастирует с традиционно прочными связями.