Состояние Илона Маска превысило $1 трлн — но только на бумаге, поскольку эта оценка основана на волатильной стоимости акций SpaceX и Tesla, а также включает условные опционы, привязанные к еще не достигнутым целям — вплоть до создания колонии на Марсе. Такой вывод следует из анализа данных о капитализации компании.

Акции SpaceX начали торговаться на бирже Nasdaq 12 июня под тикером SPCX. Компания по запуску ракет, спутников связи и разработке искусственного интеллекта вышла на биржу с оценкой в $1,78 трлн.

SpaceX разместила чуть менее 5% своего капитала — около 555,6 млн акций по цене $135 за бумагу, что позволило привлечь примерно $75 млрд. Это крупнейшее первичное публичное размещение в истории, побившее рекорд саудовской Aramco 2019 года, которая тогда привлекла около $29 млрд.

Маск сохранит контроль над компанией, владея 84,4% голосующих акций. Он оставляет за собой 849,5 млн акций класса А (с правом голоса) стоимостью примерно $115 млрд, а также 5,569 млрд акций класса Б (с ограниченным правом голоса) стоимостью около $751,8 млрд. Его общая доля в SpaceX оценивается в $866,5 млрд. Это более чем вдвое превышает его состояние до выхода компании на биржу ($700 млрд).

Старший директор по экономической справедливости Oxfam America Набиль Ахмед заявил:

«Восхождение Илона Маска к статусу триллионера знаменует новый этап олигархии и темный день для демократии. Маск стал триллионером при поддержке правительства в эпоху регрессивной государственной политики, используемой меньшинством для увеличения своих состояний».

Основной источник богатства Маска — космический проект. Он основал SpaceX в 2002 году, стремясь сделать запуски ракет дешевле за счет многоразовых ступеней. Компания получила контракт с NASA на снабжение Международной космической станции (МКС), а затем создала спутниковую группировку Starlink для предоставления услуг связи в отдаленных районах. Позже бизнесмен купил социальную сеть Twitter (теперь X) примерно за $44 млрд и объединил ее со своей дочерней компанией в сфере искусственного интеллекта xAI.

В феврале Маск присоединил к этой компании и SpaceX — в ходе сделки, которая вызвала вопросы у инвесторов. Они опасались, что слияние оттянет ресурсы из прибыльного ракетного и телекоммуникационного бизнеса в убыточный сектор ИИ. Однако по факту SpaceX была оценена в $1,25 трлн.

Состояние Маска складывается и из других активов. Его доля в Tesla (около 13% с опционами на увеличение до 20%) составляет примерно $160 млрд. Компания планирует производить человекоподобных роботов Optimus, строить центры обработки данных и выпускать микропроцессоры. Аналитики уже начинают обсуждать возможное слияние Tesla и SpaceX, поскольку их бизнесы взаимодополняемы.

Кроме того, Маск владеет долями в разработчике имплантатов для мозга Neuralink (около $3,5 млрд) и прокладывающей туннели для сверхскоростного транспорта компании The Boring Company (около $3,3 млрд).

Официальная зарплата Маска в SpaceX составляет чуть более $54 тысяч в год, но он также получает опционы на акции и другие финансовые инструменты. В плане эмиссии предусмотрена дополнительная компенсация: предприниматель получит 15 пакетов по 66,6 млн акций каждый, если компания достигнет целевых показателей по капитализации, приросту выручки и создаст постоянную человеческую колонию на Марсе с населением не менее 1 млн человек.

В прошлом году Tesla одобрила для Маска повышенную компенсацию — до $1 трлн, чтобы удержать его. Это вознаграждение зависит от того, удастся ли бизнесмену увеличить стоимость компании в восемь раз за 10 лет.

«Стимулирование Илона имеет решающее значение для того, чтобы Tesla стала самой ценной компанией в истории», — говорилось в письме председателя совета директоров акционерам.

На биржах прогнозов Polymarket и Kalshi пользователи делали ставки на то, когда Маск станет первым триллионером. Согласно Kalshi, вероятность этого события до 2027 года оценивалась в 94%. В итоге это произошло в пятницу, 12 июня.