Ажиотаж на пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе может быть связан с поездками не только в Грузию, но и Армению. Об этом RTVI заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По данным ФТС, за последние сутки через «Верхний Ларс» прошли более 20 тыс. человек. В ведомстве отметили, что 15 и 16 августа показатель тоже превышал 19 тыс. в день. Таможня связала нагрузку с высоким туристическим сезоном и рекордным числом легковых машин. На фоне наплыва людей движение на границе могло замедлиться еще и из-за технических причин: в частности, телеграм-канал Mash писал, что в тоннеле сломался грузовик, из-за чего время ожидания выросло.

По словам Мурадяна, август традиционно остается самым насыщенным месяцем отпускного сезона, а Грузия — одним из направлений с растущей популярностью.

«И надо понимать, что процентов 70-80 всего туристического потока в эту страну приходится именно на наземное сообщение, то есть автомобильное. И поэтому можно утверждать, что туристы едут на собственном транспорте», — заявил эксперт.

При этом статистика таможенной службы, по мнению собеседника RTVI, не дает полной картины конечных маршрутов путешественников.

«Единственное, что надо понимать, — наша таможенная служба фиксирует только факт пересечения границы между Россией и Грузией. Но напомню, что Грузия является воротами и в другую популярную страну — Армению, если ехать на собственном транспорте», — сказал Мурадян.

Вырос интерес и к самой Грузии, подчеркнул он.

«Ажиотаж есть, курорты Грузии — Батуми, Кутаиси — востребованы с точки зрения пляжного отдыха, да и сама страна», — сказал эксперт.

Ограниченные возможности авиаперевозок, по его словам, лишь подстегивают спрос на автомобильные поездки.

«Авиасообщение, безусловно, не столь обширное, чтобы удовлетворять все потребности», — добавил собеседник RTVI.

Схожую оценку в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» дал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, через «Верхний Ларс» в Армению направляется примерно 30-40% пассажиров, поскольку это единственная сухопутная автодорога в республику.

Он также заявил, что нынешние 20 тыс. пересечений в сутки нельзя считать рекордом, поскольку в прошлые годы в августе показатели были выше. Одной из причин высокого спроса на поездки Мкртчян назвал цены: по его словам, пятизвездочный отель с завтраком в Сочи в августе стоит в среднем 22-23 тыс. рублей в сутки, а в Батуми — 11,5-12 тыс.

«Плюс большая разница в стоимости питания в кафе, ресторанах, доходит до 30%. На семью — мама, папа, ребенок — россияне экономят до 150 тысяч за 10 дней», — добавил он.

В Российском союзе туриндустрии тоже призвали не делать прямых выводов о туристическом спросе только по числу пересечений границы. Глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов сказал изданию «Подъем», что для оценки корректнее смотреть на динамику бронирований, загрузку средств размещения и другие сопоставимые показатели.

«Грузия — направление с большой долей самостоятельного туризма, поэтому для оценки спроса корректнее смотреть динамику бронирований, загрузку средств размещения и другие показатели за сопоставимые периоды. Кроме того, “Верхний Ларс” используется не только пассажирами, но и грузовым транспортом. Поэтому без дополнительной статистики я бы воздержался от прямого сопоставления числа пересечений границы с туристическим потоком и выводов о рекордном спросе», — заявил он.

Позже МВД Грузии опровергло сообщения о том, что за 24 часа границу через Ларс пересекли 20 тыс. граждан России. В ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности. По данным грузинской стороны, за тот же период в страну через пункт пропуска въехали 7880 человек, а выехали 8406. Министерство уточнило, что речь идет о гражданах разных стран.