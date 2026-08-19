Во Франции официально вступил в силу закон о праве на помощь в уходе из жизни. Документ был подписан главой государства Эмманюэлем Макроном и опубликован в среду, 19 августа, в Официальном вестнике страны — об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на агентство AFP.

Речь идет о законе №2026-794 от 18 августа 2026 года, который вводит право на помощь в уходе из жизни для пациентов, отвечающих ряду условий.

Закон позволяет медработникам проводить эвтаназию физически недееспособным больным. Остальные пациенты должны делать это сами, но обязательно в присутствии врачей.

Чтобы претендовать на эвтаназию, пациент должен одновременно соответствовать нескольким условиям:

возраст не менее 18 лет,

гражданство Франции (или постоянное проживание на законных основаниях),

тяжелое и неизлечимое заболевание в продвинутой или терминальной фазе, которое угрожает жизни,

невыносимые физические страдания,

способность выразить свободную и осознанную волю до последнего момента.

Как указано в тексте закона, «психологическое страдание само по себе ни в каком случае не может дать право на получение помощи в уходе из жизни».

Процедуру проводит один врач, который обязан привлекать к оценке других специалистов — в частности, второго медика, специализирующегося на заболевании пациента, и представителя среднего медицинского звена.

Решение о допуске к процедуре врач должен принять в течение 15 дней после подачи заявления, после чего пациенту дают как минимум два дня на размышление. Потом он сможет подтвердить свое решение.

Прежде чем медики смогут применять закон на практике, правительству нужно опубликовать необходимые подзаконные акты. Для контроля за исполнением закона создается специальная комиссия при министре здравоохранения, а расходы на процедуру будет покрывать система социального страхования без каких-либо доплат со стороны пациента.

Отдельно закон закрепляет, что страховые компании обязаны выплачивать страховку по случаю смерти, даже если она наступила в результате эвтаназии. Это правило распространяется и на уже действующие договоры страхования.

Как принимали закон об эвтаназии

С принятием этого закона Франция присоединилась к относительно небольшой группе европейских и других стран, где уже разрешена та или иная форма помощи в уходе из жизни, — в их числе Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Канада и Уругвай.

Путь закона к принятию занял более четырех лет. Автором законопроекта выступил бывший депутат от партии МоДем Оливье Фалорни, а сам процесс начался с гражданской конвенции, инициированной президентом Макроном, после чего документ прошел через многочисленные чтения в парламенте. Окончательно закон был принят Национальным собранием в июле, после того как Сенат несколько раз отклонял различные версии текста.

На минувшей неделе, 14 августа, закон рассмотрел Конституционный совет под председательством Ришара Феррана и признал его полностью соответствующим Конституции, внеся лишь три поправки. Они касались, в частности, статьи о праве медиков на отказ от участия в процедуре по убеждениям, а также порядка получения согласия пациентов, находящихся под опекой.

Как отмечает Le Parisien, в Совет поступило пять обращений — необычно большое количество, при этом одно из них подал сам премьер-министр Себастьен Лекорню, что также нетипично для действующего главы правительства.

«Решение Конституционного совета увенчивает образцовую демократическую дискуссию», — заявил Макрон.

Автор законопроекта Оливье Фалорни назвал происходящее историческим моментом.

«Это огромный прорыв, который наконец воплощается в жизнь!» — написал он.

Против принятия закона выступил Фонд Жерома Лежёна, назвавший решение Конституционного совета возмутительным, а также ассоциация «Les Éligibles et leurs aidants», представители которой предупредили об угрозах, которые несет новый закон.

«Это полная опасность закона для наиболее уязвимых», — заявили в ассоциации.

Тема помощи в уходе из жизни разделила французское общество и политические силы. Против закона традиционно выступали религиозные круги и часть медицинского сообщества. Лагерь сторонников Макрона в парламенте поддержал документ, хотя и не единогласно.