Восстановление складов будет происходить за счет их владельцев, программа правительства должна предусматривать меры поддержки пострадавших отечественных производителей. Об этом RTVI рассказал зампред комитета Госдумы по экономике Станислав Наумов.

Так парламентарий прокомментировал итоги заседания Совета по стратегическому планированию и нацпроектам под председательством президента РФ Владимира Путина.

Глава государства дал поручение правительству «принять соответствующую программу» и при этом учесть, что «восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне».

«Я знаю, что сами маркетплейсы в этом смысле абсолютно ответственные, и они уже запланировали соответствующую работу за свой счет, а не за счет бюджета. Кстати, склады — не всегда собственность самих маркетплейсов. Еще раз: восстановление складов будет осуществляться за счет средств владельцев этих складов. Но это вообще наименее существенная история: у нас нет дефицита складских помещений, то есть вполне можно сохранить существующие объемы продаж дистанционной торговли через пустующие пока складские помещения, которые иногда принадлежат тем же самым собственникам, что и объекты, которые подверглись террористическим атакам БПЛА», — сказал Наумов.

Депутат также обратил внимание на страховые ресурсы, «которые тоже можно и нужно использовать, чтобы переложить вопросы восстановления торговых складов на систему перестрахования».

При этом он признал, что «в этом году лимиты Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) оказались уже исчерпаны в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы — высокотехнологичные опасные промышленные объекты».

Наумов также полагает, что государственная поддержка должна быть не столько в виде прямых финансовых вливаний, сколько в виде мер, которые «позволяют на год-полтора-два просто усилить финансовую устойчивость предприятий-производителей, партнеров маркетплейсов за счет кредитных, налоговых льгот».

«Регионы тоже должны принять на уровне заксобраний свои решения по поддержке пострадавших производителей. Причем сделать это максимально оперативно. У региональных регулятивных систем тоже есть ресурсы, резервы в виде своих льгот, своих программ поддержки», — заявил парламентарий.

Однако депутат убежден, что не надо поддерживать продавцов маркетплейсов и импортеров.

«Это риски. Да, теперь мы понимаем, что есть риски на топливном рынке и есть риски на маркетплейсах», — сказал собеседник RTVI.

Не хотелось бы, чтобы все эти издержки закладывались в цены товаров, продолжил Наумов.

«Люди привыкли к тому, что товары с маркетплейсов доступны по цене. Надо постараться цены сохранить, тем самым не дав разогнать инфляцию и, таким образом, не дав Центробанку повода для отказа от снижения ставки рефинансирования в сентябре», — заявил депутат.

С середины июля дроны ВСУ атакуют склады Wildberries. В компании заявляют, что атаки не привели к системному сбою в работе платформы.