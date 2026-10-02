Федерация футбола Турции временно отстранила 448 действующих и бывших клубных руководителей в рамках расследования ставок. Среди них — президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган и вице-президент «Бешикташа» Хакан Далтабан, сообщает Reuters.

По заявлению федерации, проверка выявила ставки, сделанные функционерами за последние пять лет, когда они занимали руководящие должности. Речь идет о представителях клубов двух высших дивизионов страны. Материалы в отношении всех 448 человек переданы дисциплинарной комиссии. Список опубликован 30 сентября; окончательные санкции пока не объявлены.

Доган признал, что ранее имел букмекерский счет и сообщил об этом властям. Он отметил, что букмекерские компании спонсировали клубы, и отверг противоправность своих действий. Reuters запросило комментарии у обоих клубов.

Расследование продолжает скандал, начавшийся в прошлом году. Федерация уже отстраняла на разные сроки 149 судей и 1 024 футболистов.

Отдельно 29 сентября были задержаны глава и шесть членов центрального судейского совета по обвинениям во вмешательстве в судейские процедуры. Reuters подчеркивает, что это другое расследование.