Поручение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подготовить дело против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в МУС — это, вероятно, пиар-ход, так как политики на деле друг для друга «удобные враги». Такое мнение в беседе с RTVI высказал турецкий политолог Керим Хас.

«Я думаю, здесь больше всего Нетаньяху играет на внутреннюю аудиторию, там же выборы. И Эрдоган тоже использует имидж Нетаньяху для внутренней аудитории в Турции. Я имею в виду, что сильный враг в лице Эрдогана объединяет, консолидирует израильское общество более эффективно. Когда Эрдоган тоже кричит каждый день против Нетаньяху, то турецкое общество, в основном консервативные люди, поддерживают и все больше консолидируются вокруг него. Так что это “удобный враг” — как Эрдоган для Нетаньяху, так и Нетаньяху для Эрдогана», — пояснил Хас.

О том, что Нетаньяху поручил подготовить материалы для Международного уголовного суда против Эрдогана, 27 сентября сообщил телеканал i24NEWS. По его данным, дело будет строиться прежде всего на обращении Анкары с курдами, а также затронет финансирование ХАМАС.

Израиль, как пишет телеканал, скорее всего, передаст иск в МУС через посредника. Источники i24NEWS при этом утверждают, что в Израиле надеются вовсе не подавать дело, а использовать его как рычаг давления. Нетаньяху и Минюст Израиля от комментариев отказались.

Поводом, по версии телеканала, стало обращение Турции в Интерпол. В августе министр юстиции страны Акын Гюрлек попросил выдать «красное уведомление» (запрос на арест) на израильского премьера в рамках дела о перехвате флотилии с гуманитарной помощью для Газы.

Сам Нетаньяху с ноября 2024 года находится под ордером МУС на арест по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Он и израильские власти эти претензии отвергают. Кроме того, ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию МУС, поскольку они не подписали Римский статут.

Обмен обвинениями продолжился на Генассамблее ООН. 24 сентября Нетаньяху заявил с трибуны, что Эрдоган укрывает руководство «Хамас» и «убил тысячи курдских граждан». Это те же темы, что легли в основу будущего дела. В турецкой миссии при ООН ответили, что израильские нападки лишь призваны отвлечь внимание от происходящего в секторе Газа.

Хас в беседе с RTVI поставил обвинения против президента Турции под сомнение.

«Курды даже сейчас с Эрдоганом достаточно эффективно сотрудничают. Оджалан сейчас является одним из главных союзников Эрдогана во внутренней политике, а также в Сирии, в Ираке. Идет процесс разоружения Рабочей партии Курдистана — в основном из-за крепкого союзничества между Эрдоганом и Оджаланом», — считает он.

Абдулла Оджалан, основатель Рабочей партии Курдистана, с 1999 года отбывает пожизненное заключение в Турции. В феврале 2025 года он, находясь в тюрьме, призвал РПК сложить оружие, и в мае партия объявила о самороспуске.

«Да, с одной стороны, Турция, конечно, сделала много всего против курдов — разные военные операции в Сирии и так далее, но это было уже давно. Курды очень прагматичные люди. Сейчас они вместе с Эрдоганом», — отметил эксперт.

При этом, как напоминает Times of India, конфликт Анкары с РПК с 1984 года унес более 40 тыс. жизней. Правозащитники по-прежнему критикуют Турцию за преследование курдских политиков: в заключении остаются бывшие лидеры прокурдской Демократической партии народов Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, а избранных курдских мэров власти заменяют назначенными управляющими.

Хас также отметил, что есть нюансы и в том, что касается поддержки ХАМАС со стороны Эрдогана.

«Когда создавали ХАМАС, сам Нетаньяху тоже в девяностые годы поддержал эту организацию для того, чтобы разделить палестинское движение на разные части, чтобы они не выступили единым фронтом против Израиля. Поэтому кто больше поддержал ХАМАС — это большой вопрос: Эрдоган [сейчас] или Нетаньяху в свое время».

ХАМАС появился в 1987 году, за девять лет до первого премьерства Нетаньяху. Критики израильского премьера упрекают его в другом: по их словам, с 2018 года он разрешал передавать катарские деньги в подконтрольный палестинскому движению сектор Газа.

«Сейчас Эрдоган, я так понимаю, поддерживает в основном контакты с ХАМАС, но это не военная помощь. Турция сейчас не может отправить никакую военную помощь ХАМАС. Но то, что Эрдоган разговаривает с ХАМАС, — я думаю, это тоже в пользу Израиля, потому что Турция — страна НАТО», — продолжил собеседник RTVI.

Вместе с тем реальная политика Анкары, по мнению политолога, расходится с ее риторикой.

«Эрдоган, по моему мнению, является одним из главных союзников Израиля в регионе: именно Турция играла ключевую роль в разрушении Сирии как одного из главных противников Израиля. Распад режима Асада в свое время тоже произошел благодаря в основном турецким властям. Сейчас Сирия вообще не противник Израиля в регионе. И Ахмед аш-Шараа [президент Сирии] даже стесняется критиковать Израиль. Израиль использует сирийское воздушное пространство как хочет. Поэтому вклад Эрдогана в национальную безопасность Израиля огромен, на мой взгляд», — заявил Хас.

Политолог указал и на экономические связи двух стран.

«Энергетическая безопасность Израиля тоже в основном обеспечивается Турцией, потому что Азербайджан поставляет нефть через Турцию в Израиль. Израиль импортирует больше 60% своего импорта нефти через Турцию. И Эрдоган вообще никогда не прекращал эти поставки. Фактически никаких санкций Турция не ввела, и товарооборот в последние 15 лет, несмотря на кризисные моменты, как, скажем, “Мави Мармара”, с 2023 года минимум в шесть раз вырос. Никакого кризиса здесь нет, конечно. Поэтому риторика отдельно, а действия совсем другие», — уточнил эксперт.

Официально Анкара в мае 2024 года объявила о полном прекращении торговли с Израилем. «Мави Мармара» — турецкое судно из флотилии, шедшей в Газу, которое в 2010 году захватил израильский спецназ.