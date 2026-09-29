Поручение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подготовить дело против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в МУС — это, вероятно, пиар-ход, так как политики на деле друг для друга «удобные враги». Такое мнение в беседе с RTVI высказал турецкий политолог Керим Хас.

«Я думаю, здесь больше всего Нетаньяху играет на внутреннюю аудиторию, там же выборы. И Эрдоган тоже использует имидж Нетаньяху для внутренней аудитории в Турции. Я имею в виду, что сильный враг в лице Эрдогана объединяет, консолидирует израильское общество более эффективно. Когда Эрдоган тоже кричит каждый день против Нетаньяху, то турецкое общество, в основном консервативные люди, поддерживают и все больше консолидируются вокруг него. Так что это “удобный враг” — как Эрдоган для Нетаньяху, так и Нетаньяху для Эрдогана», — пояснил Хас.

О том, что Нетаньяху поручил подготовить материалы для Международного уголовного суда против Эрдогана, 27 сентября сообщил телеканал i24NEWS. По его данным, дело будет строиться прежде всего на обращении Анкары с курдами, а также затронет финансирование ХАМАС.

Израиль, как пишет телеканал, скорее всего, передаст иск в МУС через посредника. Источники i24NEWS при этом утверждают, что в Израиле надеются вовсе не подавать дело, а использовать его как рычаг давления. Нетаньяху и Минюст Израиля от комментариев отказались.

Поводом, по версии телеканала, стало обращение Турции в Интерпол. В августе министр юстиции страны Акын Гюрлек попросил выдать «красное уведомление» (запрос на арест) на израильского премьера в рамках дела о перехвате флотилии с гуманитарной помощью для Газы.

Сам Нетаньяху с ноября 2024 года находится под ордером МУС на арест по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Он и израильские власти эти претензии отвергают. Кроме того, ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию МУС, поскольку они не подписали Римский статут.

Abdel Kareem Hana / AP

Обмен обвинениями продолжился на Генассамблее ООН. 24 сентября Нетаньяху заявил с трибуны, что Эрдоган укрывает руководство «Хамас» и «убил тысячи курдских граждан». Это те же темы, что легли в основу будущего дела. В турецкой миссии при ООН ответили, что израильские нападки лишь призваны отвлечь внимание от происходящего в секторе Газа.

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Хас в беседе с RTVI поставил обвинения против президента Турции под сомнение.

«Курды даже сейчас с Эрдоганом достаточно эффективно сотрудничают. Оджалан сейчас является одним из главных союзников Эрдогана во внутренней политике, а также в Сирии, в Ираке. Идет процесс разоружения Рабочей партии Курдистана — в основном из-за крепкого союзничества между Эрдоганом и Оджаланом», — считает он.

Абдулла Оджалан, основатель Рабочей партии Курдистана, с 1999 года отбывает пожизненное заключение в Турции. В феврале 2025 года он, находясь в тюрьме, призвал РПК сложить оружие, и в мае партия объявила о самороспуске.

«Да, с одной стороны, Турция, конечно, сделала много всего против курдов — разные военные операции в Сирии и так далее, но это было уже давно. Курды очень прагматичные люди. Сейчас они вместе с Эрдоганом», — отметил эксперт.

При этом, как напоминает Times of India, конфликт Анкары с РПК с 1984 года унес более 40 тыс. жизней. Правозащитники по-прежнему критикуют Турцию за преследование курдских политиков: в заключении остаются бывшие лидеры прокурдской Демократической партии народов Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, а избранных курдских мэров власти заменяют назначенными управляющими.

Хас также отметил, что есть нюансы и в том, что касается поддержки ХАМАС со стороны Эрдогана.

«Когда создавали ХАМАС, сам Нетаньяху тоже в девяностые годы поддержал эту организацию для того, чтобы разделить палестинское движение на разные части, чтобы они не выступили единым фронтом против Израиля. Поэтому кто больше поддержал ХАМАС — это большой вопрос: Эрдоган [сейчас] или Нетаньяху в свое время».

ХАМАС появился в 1987 году, за девять лет до первого премьерства Нетаньяху. Критики израильского премьера упрекают его в другом: по их словам, с 2018 года он разрешал передавать катарские деньги в подконтрольный палестинскому движению сектор Газа.

«Сейчас Эрдоган, я так понимаю, поддерживает в основном контакты с ХАМАС, но это не военная помощь. Турция сейчас не может отправить никакую военную помощь ХАМАС. Но то, что Эрдоган разговаривает с ХАМАС, — я думаю, это тоже в пользу Израиля, потому что Турция — страна НАТО», — продолжил собеседник RTVI.

Вместе с тем реальная политика Анкары, по мнению политолога, расходится с ее риторикой.

«Эрдоган, по моему мнению, является одним из главных союзников Израиля в регионе: именно Турция играла ключевую роль в разрушении Сирии как одного из главных противников Израиля. Распад режима Асада в свое время тоже произошел благодаря в основном турецким властям. Сейчас Сирия вообще не противник Израиля в регионе. И Ахмед аш-Шараа [президент Сирии] даже стесняется критиковать Израиль. Израиль использует сирийское воздушное пространство как хочет. Поэтому вклад Эрдогана в национальную безопасность Израиля огромен, на мой взгляд», — заявил Хас.

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Политолог указал и на экономические связи двух стран.

«Энергетическая безопасность Израиля тоже в основном обеспечивается Турцией, потому что Азербайджан поставляет нефть через Турцию в Израиль. Израиль импортирует больше 60% своего импорта нефти через Турцию. И Эрдоган вообще никогда не прекращал эти поставки. Фактически никаких санкций Турция не ввела, и товарооборот в последние 15 лет, несмотря на кризисные моменты, как, скажем, “Мави Мармара”, с 2023 года минимум в шесть раз вырос. Никакого кризиса здесь нет, конечно. Поэтому риторика отдельно, а действия совсем другие», — уточнил эксперт.

Официально Анкара в мае 2024 года объявила о полном прекращении торговли с Израилем. «Мави Мармара» — турецкое судно из флотилии, шедшей в Газу, которое в 2010 году захватил израильский спецназ.

«Посмотрим, реально ли они предпримут такие шаги или просто это риторика. <…> Большой вопрос, насколько это будет влиять на имидж Эрдогана в мире. У него уже нехороший имидж, конечно — автократ и так далее. Но посмотрим», — резюмировал политолог.