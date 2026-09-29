Президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий раскрытие информации об энергетическом экспорте — от покупателей и цен до маршрутов перевозки и условий расчетов. Документ от 28 сентября опубликован на портале правовой информации. Ограничения затрагивают также таможенную статистику, показатели нефтеперерабатывающих заводов и сведения о биржевой торговле топливом.

В перечень включены наименования и количество экспортируемых товаров, их стоимость, сведения о продавцах, покупателях, перевозчиках, экспедиторах и страховщиках. Закрывается доступ и к информации о порядке взаиморасчетов по экспортным контрактам.

Отдельный блок касается логистики: морских судов, номеров контейнеров, транспортных документов, времени проведения операций с грузами. Ограничения распространяются на маршруты, места отгрузки и перевалки, пункты назначения, названия морских терминалов и их операторов, а также координаты складов, где накапливаются экспортные товары.

Указ охватывает содержание документов для экспортных таможенных операций и агрегированную таможенную статистику о поставках отдельных юридических лиц. Кроме того, в перечень вошли объемы производства и переработки российских НПЗ.

Меры затрагивают и внутренний топливный рынок. В предусмотренных документом случаях ограничивается раскрытие планируемых объемов продажи бензина АИ-92 и выше и дизельного топлива, а также объемов заключенных биржевых сделок нефтяных компаний и связанных с ними участников торгов.

Распространять перечисленные сведения через СМИ и интернет запрещается. При этом предусмотрено исключение: юридическое лицо может самостоятельно раскрывать информацию о своей деятельности. Передача данных другим получателям допускается по соглашению с их обладателем, а обмен с государственными органами регулируется законодательством, поясняет «Интерфакс».

В документе ограничения объясняются необходимостью безотлагательного ответа на «недружественные и противоречащие международному праву действия» США и присоединившихся к ним государств и международных организаций. Указ вступил в силу в день подписания. Правительству отведено десять дней, чтобы определить конкретные коды товаров, на которые распространяются его положения, по классификаторам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2.