Япония меняет оборонную политику, венгерский OTP рассматривает уход из России, а немецкие земли обсуждают ограничения для АдГ. Во Франции готовят забастовку против бюджетной экономии. Эти и другие темы зарубежной прессы — в утреннем дайджесте RTVI за 29 сентября.

Foreign Affairs: Япония дает США шанс укрепить позиции в Азии

Япония совершает крупнейший поворот в оборонной политике со времен Второй мировой войны, но Вашингтон рискует упустить открывающиеся возможности, пишет Foreign Affairs. Токио почти удвоил военный бюджет, закупает дальнобойные ракеты, расширяет совместные учения и возможности экспорта вооружений. Одновременно страна готовится активнее участвовать в обеспечении безопасности Тайваня.

Автор рассматривает эти изменения как готовность Японии разделить с США расходы и риски сдерживания Китая. Однако задержки поставок ракет Tomahawk, переброска американского авианосца на Ближний Восток и недостаточная публичная поддержка Токио вызывают вопросы о надежности Вашингтона.

В статье предлагается расширить совместное производство ракет, обмен разведданными и сотрудничество в энергетике и добыче редкоземельных металлов. Если союз ослабнет, Япония, по оценке автора, может пересмотреть региональные обязательства, сделать ставку на самостоятельное вооружение и искать ситуативные договоренности, в том числе с Россией.

Foreign Affairs: министр армии США предложил перестроить военную промышленность Запада

США и их союзники готовятся к будущим войнам по устаревшим правилам, утверждает министр армии США Дэн Дрисколл в статье для Foreign Affairs. Они продолжают делать ставку на ограниченное количество чрезвычайно дорогих самолетов, кораблей и ракет, тогда как затяжной конфликт требует быстрого восполнения потерь и массового производства.

Еще одна проблема, по его мнению, заключается в несовместимости вооружений. Закрытые цифровые системы затрудняют обмен данными, а согласование совместных проектов занимает годы. Дрисколл предлагает установить открытые технические стандарты, связать системы управления и активнее допускать технологические стартапы к оборонным заказам.

Союзникам также следует разрешить выпуск лицензированного оружия на собственных предприятиях. Искусственный интеллект, по замыслу министра, поможет объединить разведку, командование и производство, а гражданские заводы смогут быстрее переходить на военную продукцию. Решающее преимущество получит коалиция, способная оперативнее противника восполнять технику и адаптировать ее к условиям боя.

The Atlantic: бесплатные детские сады помогают не всем семьям

Предложение демократов сделать детские сады бесплатными не учитывает предпочтения значительной части американских семей, считает автор колонки The Atlantic. По его оценке, такая мера прежде всего выгодна обеспеченным горожанам, у которых работают оба родителя. При этом многие американцы предпочитают ухаживать за маленькими детьми самостоятельно или прибегать к помощи родственников.

Субсидирование исключительно детских учреждений, утверждается в статье, ограничивает выбор родителей и подталкивает их, прежде всего матерей, быстрее возвращаться на работу. Автор ссылается на опросы, показывающие высокий спрос на семейные формы ухода.

В качестве альтернативы предлагаются прямые ежемесячные выплаты. Семьи могли бы оплачивать ими ясли, няню или аренду жилья либо компенсировать потерю дохода родителю, который остается дома. В качестве примера приводится Финляндия, где при наличии доступных государственных садов многие матери выбирают домашний уход, если получают соответствующую поддержку.

The Telegraph: задержанные у британской авиабазы оказались гражданами Великобритании

Пятеро мужчин, задержанных возле авиабазы Фэрфорд по подозрению в подготовке теракта и нарушении закона о взрывчатых веществах, оказались британскими гражданами. Как сообщает The Telegraph, им от 23 до 25 лет, все они проживают в Лондоне. Три фургона обнаружили примерно в 400 метрах от военного объекта.

Позднее 28 сентября всех пятерых отпустили под залог. По заявлению полиции, они остаются под следствием и должны соблюдать строгие ограничения на передвижение и контакты. Следователи продолжают проверять несколько версий, включая возможное участие иностранного государства.

Иранское посольство отвергло предположения о причастности Тегерана. Сведения о гражданстве задержанных также не подтверждают попытку Найджела Фаража связать происшествие с нелегальной миграцией на лодках: полиция не сообщала, что кто-либо из подозреваемых прибыл в страну таким способом.

Bloomberg: охрану Фэрфорда усилили еще до задержания подозреваемых

Британские службы заранее усилили охрану авиабазы Фэрфорд из-за возросших угроз, сообщает Bloomberg. Однако непосредственным поводом для вмешательства полиции стал звонок местной жительницы, которая заметила подозрительных людей и три фургона возле военного объекта.

По данным собеседников агентства, среди рассматриваемых версий — месть за использование базы американскими бомбардировщиками в операциях против Ирана. Публичных доказательств этой связи не представлено. Министр обороны Великобритании призвал не делать преждевременных выводов, а Тегеран отверг обвинения.

Дональд Трамп заявил, что подозреваемых отслеживали заранее. Сообщение местной жительницы при этом вызвало вопросы о том, какой информацией располагали спецслужбы и как мужчины смогли приблизиться к базе. Британская сторона указала, что свидетельница располагает лишь частью сведений об операции.

Bloomberg: OTP рассматривает уход из России ради покупки банка в Балтии

Крупнейший банк Венгрии OTP рассматривает полный уход из России, чтобы приобрести балтийский Luminor, сообщает Bloomberg. Регуляторы Эстонии, Латвии и Литвы проверяют, совместимо ли сохранение российского бизнеса с управлением одним из ведущих банков региона.

OTP заявляет, что прекратил кредитование российских компаний, сократил число отделений и сотрудников, а также проверяет трансграничные операции. По утверждению банка, нарушений не выявлено.

Российское подразделение остается прибыльным, однако его сохранение осложняет расширение группы в Евросоюзе. Продажу, в свою очередь, затрудняют российские ограничения на выход иностранных собственников, из-за которых продавец может получить лишь небольшую часть стоимости актива. По данным агентства, решение ожидается до конца года.

Bloomberg: французские профсоюзы выступят против бюджетной экономии

Во Франции на 29 сентября запланирована общенациональная забастовка госслужащих. Профсоюзы рассчитывают повлиять на бюджет на 2027 год до его официального представления, пишет Bloomberg.

Правительство Себастьена Лекорню намерено найти 54 млрд евро за счет ограничения расходов и дополнительных доходов. Цель — снизить дефицит с ожидаемых 5,4% до 5% ВВП. Указанная сумма означает экономию относительно сценария дальнейшего роста расходов, а не прямое сокращение действующего бюджета на 54 млрд евро.

Профсоюзы опасаются, что основная нагрузка ляжет на работников государственного сектора. Базовая ставка, от которой рассчитываются их зарплаты, повышалась лишь дважды с 2017 года и может вновь остаться замороженной. Масштабных транспортных сбоев на момент публикации не ожидалось: скоростные поезда и парижское метро должны работать почти в обычном режиме.

Bloomberg: немецкие земли обсуждают изменение правил из-за успеха АдГ

Правительства немецких земель рассматривают изменение порядка принятия совместных решений на случай, если «Альтернатива для Германии» возглавит Саксонию-Анхальт, сообщает Bloomberg. Сейчас ряд вопросов общих расходов и создания совместных учреждений требует согласия руководителей всех 16 регионов. Обсуждается переход к большинству в 13 голосов.

Поводом стал результат АдГ на земельных выборах: партия получила 43,8% голосов и 39 из 83 мандатов. Ее лидер Ульрих Зигмунд рассчитывает стать премьером при поддержке или воздержании отдельных депутатов других партий. Самостоятельного парламентского большинства у АдГ нет.

Сторонники изменения правил хотят исключить возможность блокирования общих решений одним земельным правительством. Возможное назначение Зигмунда также вызвало дискуссию о доступе к секретной информации и влиянии на научные учреждения региона. Пока АдГ правительство не сформировала, а обсуждаемые меры носят предупредительный характер.

Financial Times: европейский политический центр еще способен удержаться

Успех АдГ в Германии и высокие показатели Марин Ле Пен во французских опросах не означают неизбежного краха европейского политического центра, считает автор колонки Financial Times. Популярность правых популистов растет, но превращению электоральных результатов во власть мешают особенности политических систем.

Пропорциональные выборы вынуждают искать коалиционных партнеров, тогда как традиционные немецкие партии продолжают отказываться от сотрудничества с АдГ. Приход в правительство тоже не гарантирует реализации самых жестких обещаний: автор приводит примеры Герта Вилдерса в Нидерландах и Джорджи Мелони в Италии, вынужденных учитывать институциональные и экономические ограничения.

Особое положение занимает Франция, где победа во втором туре президентских выборов открывает прямой путь в Елисейский дворец. Но и Ле Пен, если она станет президентом, придется считаться с зависимостью экономики от единого европейского рынка, финансирования и доверия инвесторов.

The Economist: почему сторонники MAGA одновременно отвергают Европу и хотят ее изменить

Для движения MAGA Европа превратилась в образ будущего, которого его сторонники опасаются в самих США, пишет The Economist. Европейские споры о миграции, религии, социальной политике и правах меньшинств американские консерваторы воспринимают как продолжение собственной борьбы с демократами.

Отсюда, по оценке издания, заявления о «цивилизационном исчезновении» Европы. При этом многие распространяемые в США представления о европейских городах, якобы полностью захваченных мигрантами и преступностью, журнал считает преувеличенными.

Культурные разногласия дополняются финансовыми и политическими интересами. Изоляционисты требуют, чтобы европейцы самостоятельно оплачивали оборону, националисты поддерживают близкие им партии, а американские технологические компании выступают против регулирования социальных платформ в ЕС. В результате стремление меньше участвовать в европейских делах сочетается у MAGA с попытками изменить европейскую политику в вопросах миграции, свободы слова и религии.

The Wall Street Journal: разговоры об упадке Европы могут ухудшить ее положение

Европа рискует превратить постоянные разговоры о собственном упадке в самосбывающийся прогноз, считает главный экономист ING Марике Блом, о позиции которой пишет The Wall Street Journal. Чрезмерно мрачное восприятие экономики она называет самостоятельной проблемой.

По ее оценке, сообщения о безнадежном отставании от США и Китая заставляют компании откладывать инвестиции, а семьи — больше сберегать и меньше тратить. Политики в такой обстановке предпочитают защищать существующие отрасли вместо развития новых.

Блом не отрицает слабого роста и технологических проблем, но указывает на устойчивость европейской экономики. Она избежала ожидаемой рецессии после энергетического кризиса и американских пошлин, увеличила долю работающего населения и сохранила высокий уровень жизни.