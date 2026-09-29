Отношения Южной Кореи и Украины — не партнерство, а «вынужденный брак», поэтому скандал с передачей Сеулу пленных из КНДР вряд ли приведет к их разрыву. Такое мнение RTVI высказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. По его словам, последствия этой истории выходят далеко за рамки отношений Киева и Сеула.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН рассказал о передаче Сеулу двух северокорейских военных, которых ВСУ взяли в плен в январе 2025 года в Курской области. 27 сентября администрация президента Южной Кореи потребовала от Киева официальных объяснений и извинений: по ее версии, стороны договаривались сохранить передачу в тайне. В Киеве наличие такой договоренности отрицают. Кроме того, МИД Южной Кореи вызвал исполняющего обязанности украинского посла.

«Я бы не сказал, что это партнерские отношения. Это, так сказать, вынужденный брак. На юге не очень понимают этот конфликт, и участие в нем больше продиктовано требованиями Запада, который требует от всех участников западного блока проявлять солидарность с Украиной. Какого-то массового движения в Южной Корее, чтобы помогать Украине и так далее, нет, это слишком далеко от них и никак не затрагивает жизнь рядовых южнокорейцев», — сказал Жебин.

Втянуть Сеул в конфликт, по мнению эксперта, пытаются по двум причинам.

«Одна из них — необходимость насыщать Украину военной техникой и оружием. Американское оружие дороговато, в Европе запасы тоже исчерпаны, а южнокорейская техника — танки, ракеты, самолеты — показали себя достаточно современными для современной войны и все же не столь дорогими, как американские», — продолжил он.

Несмотря на то, что Сеул оказывает Украине гуманитарную помощь и присоединился к санкциям против Москвы, напрямую оружие Киеву он не поставляет, отмечает AP.

Вторая причина — ожидание, что активное втягивание Сеула «в украинский конфликт затруднит нормализацию и восстановление отношений Южной Кореи с Россией, которые, в принципе, развивались довольно успешно», добавил Жебин.

«То есть это типичный империалистический расчет: разделяй и властвуй, разделяй соседей — Россию и Республику Корея — и строй на этом свою политику», — пояснил кореевед.

Отвечая на вопрос о возможной реакции России, Китая и США на скандал между Южной Кореей и Украиной, собеседник RTVI допустил, что инициатором передачи военнопленных мог быть Белый дом. Цель американской стратегии, уверен востоковед, — «максимально изолировать и ослабить Китай и добиться мировой гегемонии США».

«Вашингтону не нужна нормализация, восстановление отношений России с Южной Кореей. Он работает над тем, чтобы максимально отдалить Китай и Южную Корею друг от друга», — добавил Жебин.

Позиции Москвы и Пекина, по мнению эксперта, по данному вопросу схожи, но полностью не совпадают.

«Москва крайне отрицательно относится к тому, что эти люди были переданы Южной Корее, потому что они воевали за нас и, по идее, вообще по всем международным конвенциям и правилам они должны были быть возвращены КНДР. Пекин напрямую не участвует, но я думаю, он тоже не в восторге», — полагает он.

Жебин также назвал «очень негуманным актом» передачу северокорейских военных Южной Корее: «Этих людей надо было, конечно, вернуть на родину».

Востоковед напомнил, что Север и Юг и раньше возвращали друг другу оказавшихся по ту сторону границы рыбаков и других случайных людей, если те хотели домой.

«В данном случае кейс, конечно, более сложный, потому что утверждают уже в СМИ, что эти люди якобы хотят остаться на юге, «выбрали свободу». Но ясно, что это произошло после долгой, многомесячной, я бы сказал, идеологической, психологической обработки», — считает он.

По данным южнокорейских СМИ, на которые ссылается Al Jazeera, военнослужащие якобы утверждали, что сами хотели перебраться на Юг.

Пленных, по словам Жебина, передали Сеулу на основании Конституции Южной Кореи, которая считает весь полуостров территорией республики, а жителей КНДР — ее гражданами. Такой подход, по его мнению, противоречит международному праву.

«Южной Корее пора отказаться игнорировать Северную Корею в международно-правовом поле. Это государство — член ООН, имеющее соответствующий международный статус, имеющее дипломатические отношения с более чем 160 странами, и пытаться не замечать его существования или даже игнорировать откровенно его существование — это дорога в никуда. Ничего из этого не выйдет, особенно сейчас, когда КНДР обрела, как они пишут, физические средства, позволяющие ей защитить свой суверенитет, ядерное оружие, когда КНДР имеет союзные договоры с Китаем и с Россией», — подчеркнул собеседник RTVI.

Если президент Ли Чжэ Мён действительно хочет наладить отношения с Пхеньяном, как он постоянно заявляет, ему стоит вернуть пленных на Север, считает кореевед.

«Это был бы шаг, который мог бы коренным образом изменить нынешний характер межкорейских отношений и вывести их из тупика. Север бы увидел, что Юг готов идти на шаги, которые действительно способствуют установлению доверия, взаимопонимания между двумя Кореями», — уверен эксперт.

Однако решиться на это Сеулу будет непросто, признает Жебин: в Южной Корее по-прежнему много тех, кто, «мягко говоря, ненавидит Север». Именно вокруг противостояния сторонников сотрудничества и конфронтации с Пхеньяном, по его словам, и развернулся спор о передаче пленных.

Оппозиция тем временем упрекает президента в другом: депутат от партии «Сила народа» Ан Чхоль Су спросил в соцсетях, почему Ли Чжэ Мён скрыл передачу и не собирался ли он отправить пленных обратно в КНДР.

«Если у нынешнего руководства Республики Корея, у президента и членов его кабинета найдется достаточно политической мудрости, они поймут, что сейчас самое время сделать тот шаг», — заключил Жебин.

Пока же, как сообщает Al Jazeera, министерство объединения Южной Кореи рассмотрит дела двух военнослужащих в соответствии с законом о защите перебежчиков из КНДР и прежней практикой. Проверку проведет Национальная разведывательная служба.