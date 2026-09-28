Московская патриархия Русской православной церкви проиграла суд о нарушении исключительных прав на фотографии. Иск подало ООО «Управление интеллектуальной собственностью» — доверительный управляющий авторов снимков Ильи Гарбузова и Сергея Зимина.

О процессе стало известно сервису проверки и анализа контрагентов Rusprofile, с материалами которого ознакомился RTVI.

Компания потребовала компенсацию за использование двух фотографий на сайте храма Воздвижения Креста Господня в Митине в размере 30 000 рублей. Ответчик признал нарушения, но просил снизить размер компенсации вдвое, так как «спорные фотографии использованы в паломнических целях». Суд согласился уменьшить выплату до 20 000 рублей, но по другой причине.

«<…> спорные фотографии размещены ответчиком в рамках одного материала — паломнические туры в различные храмы, т.е. использование фотографий ответчиком в рамках одного материала на нескольких страницах его сайта охватывается единым намерением, что является одним нарушением в отношении каждой фотографии. При изложенных обстоятельствах суд считает, что такие действия образуют единую совокупность действий, один состав правонарушения, за которое истец вправе требовать выплату компенсации как за одно нарушение», — говорится в решении столичного арбитража.

Также религиозная организация должна возместить истцу расходы на оплату услуг представителя в размере 14 062 рублей 37 копеек и госпошлины в размере 6667 рублей. Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

ООО «Управление интеллектуальной собственностью» зарегистрировано в Туле. Компания специализируется на защите интеллектуальных прав авторов и правообладателей, борьбе с контрафактом и «пиратством», указано на ее сайте. В 2025 году выручка ООО «УИС» составила 28 млн рублей, чистая прибыль — 1,1 млрд рублей. Бизнес принадлежит юристу Евгению Черникову.