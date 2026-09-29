Президент США Дональд Трамп заявил, что без американского вмешательства в конфликт с Ираном Израиль был бы уничтожен, а затем под угрозой оказались бы США и Европа. Так он обосновал решение начать военную кампанию. Заявление прозвучало 28 сентября во время общения с журналистами в Овальном кабинете, сообщает Israel National News.

«Я пошел на войну, чтобы остановить то, что могло стать одним из самых страшных событий — для нас, но и для всего мира. Израиль был бы сейчас уничтожен. Израиля бы не существовало. Не было бы и Ближнего Востока. А затем ракеты и бомбы начали бы лететь в нашу сторону и в сторону Европы. И я это остановил», — сказал Трамп.

Президент рассуждал о последствиях, которые, по его мнению, наступили бы при появлении у Ирана ядерного оружия. Именно предотвращением такого сценария он объяснил американское вмешательство.

Одновременно Трамп заявил, что США победят «так или иначе», причем произойдет это «очень скоро». Он также сообщил о состоявшихся 28 сентября контактах американских представителей с посредниками, работающими над прекращением войны, передает Reuters.

После американской победы президент пообещал резкое снижение цен на бензин. Конкретной даты завершения боевых действий он не назвал.

Американские представители динамично обсуждают с посредниками условия возможного соглашения с Ираном. Как сообщало Reuters 24 сентября, на переговорах рассматривалась поэтапная схема: Тегеран восстанавливает судоходство через Ормузский пролив, а Вашингтон снимает морскую блокаду. Стороны расходились в очередности уступок — ни одна не хотела первой отказываться от своего инструмента давления.