Президент США Дональд Трамп рассчитывает возобновить переговоры с Ираном на этой неделе — спустя день после того, как отверг предложение Тегерана об открытии Ормузского пролива. При этом возможность новых американских ударов он не исключил. Об этом Трамп сказал Axios в телефонном интервью 27 сентября.

«Я ожидаю новых переговоров с Ираном на этой неделе», — заявил президент.

По его словам, Тегеран хочет заключить соглашение, но предлагает условия, которые Вашингтон сейчас не готов принять.

На вопрос о возобновлении ударов по Ирану Трамп ответил: «Я всегда об этом думаю».

Разворот произошел за сутки. В субботу, 26 сентября, Трамп подтвердил, что отклонил переданное через посредников иранское предложение. Тегеран предлагал в течение семи дней восстановить движение через Ормузский пролив и вернуться к переговорам по ядерной программе. Взамен он требовал прекращения боевых действий, снятия американской морской блокады и ограничений на продажу иранской нефти. По изложенной EFE последовательности, пролив открыли бы после выполнения предварительных условий, а обсуждение окончательного соглашения началось бы на седьмой день.

Главное расхождение осталось прежним: Иран предлагает сначала договориться о прекращении давления и судоходстве, а администрация Трампа требует от Тегерана уступок по ядерной программе.

На полях Генассамблеи ООН представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже обменивались предложениями с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи через катарских посредников. По данным Axios, посредники подготовили компромиссный вариант и рассчитывают провести новый раунд непрямых контактов уже в понедельник, 28 сентября. Договоренность о встрече и ее результат пока не объявлены.

Тегеран, со своей стороны, заявил, что не намерен отказываться от условий открытия пролива. Аракчи сказал, что Иран все еще ждет официального ответа Вашингтона через посредников, несмотря на публичный отказ Трампа. Таким образом, обе стороны говорят о продолжении дипломатии, но ни одна пока не сообщила об уступках по ключевым требованиям.

Ормузский пролив остается главным предметом торга из-за его роли в экспорте нефти из Персидского залива. Трамп утверждает, что в последние дни объем проходящих через него поставок вырос; американский представитель сообщил Axios о вывозе 22 млн баррелей за одну из ночей. Для нефтяного рынка, включая российский экспорт, значение будет иметь то, удастся ли сторонам договориться о стабильном открытии маршрута, а не только о новом раунде переговоров.