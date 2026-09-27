Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку: это произошло перед досрочными парламентскими выборами 25 октября, на которых правящая партия выдвинула его кандидатом в премьеры. Обязанности главы государства временно перейдут к председателю парламента Ане Брнабич, сообщает газета «Политика».

Как уточняет издание, глава государства подписал заявление вечером 27 сентября в здании администрации президента после обращения к гражданам. Полномочия он передаст утром 28 сентября. Свое решение глава республики объяснил желанием участвовать в кампании как обычный гражданин.

«Я называю это конституционным термином, а не лживым “сокращением мандата”, как это делали некоторые другие», — заявил он.

По мнению Вучича, президентский мандат нужно заслужить напрямую на выборах — честно и демократично, без расчетов и договоренностей.

«Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное доверие и тем самым поручили самую высокую обязанность и ответственность, какую может получить человек», — добавил президент.

Вучич занимает этот пост с 2017 года, в 2022-м был переизбран, второй срок истекал в 2027-м. Ранее, в 2014—2017 годах, он возглавлял правительство.

Кроме того, в предпоследний день полномочий он принял решение о помиловании и прекращении уголовного преследования 49 человек. По словам Вучича, он поступил так вопреки мнению части комиссии и спецслужб.

«Считаю это протянутой рукой всем, кто вел себя безответственно», — приводит его слова «Дневник».

27 июня глава государства объявил, что уйдет в отставку и назначит досрочные парламентские и президентские выборы. Решение последовало на фоне массовых антикоррупционных протестов, которые продолжаются в стране уже полтора года.

5 сентября Сербская прогрессивная партия (СПП) выдвинула его кандидатом в премьеры: он возглавит список «Единая Сербия». В случае победы своей партии Вучич рассчитывает возглавить правительство.

В прощальном обращении Вучич перечислил итоги работы власти с 2012 года. По его данным, госдолг снизился примерно до 43% ВВП, в стране открыто более 300 заводов и производств, а за 13 лет построено 686 км автомагистралей и скоростных дорог. Одним из результатов «уравновешенной» внешней политики он назвал цену газа — $318 долларов за 1 тыс. кубометров вместо рыночных 868.

Накануне, по данным RTS, он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным продление газовых договоренностей и ситуацию вокруг компании NIS.

Новая власть, кто бы ее ни сформировал, должна будет сохранять мир и стабильность и защищать национальные интересы Сербии, в том числе сербов в Косово, считает Вучич.