Руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) выдвинуло действующего президента республики Александра Вучича кандидатом в премьер-министры на предстоящих парламентских выборах в октябре. Об этом сообщает N1.

Члены главного совета СПП единогласно проголосовали за кандидатуру Вучича, который возглавит избирательный список «Единая Сербия».

Глава парламентской фракции СПП Миленко Йованов назвал логичным выбор в пользу Вучича, пояснив, что с 2012 года выборы и политическая борьба в Сербии вращаются вокруг действующего главы государства.

По словам Йованова, Вучич и его политика являются фундаментом, на котором Сербия стоит как «гордая, честная, независимая и свободная страна». Участников протестов, которые проходили во время заседания СПП, Йованов обвинил в желании превратить страну в «концентрационный лагерь и стать его охранниками».

Вучич после голосования заявил, что хочет одержать «максимально убедительную» победу в каждом муниципалитете на выборах 25 октября. Он анонсировал крупные сокращения в кабмине и ужесточение рабочей дисциплины в случае своего успеха.

По словам Вучича, правительство должно состоять из премьера и 12 министров, а не из 30 и более. Их рабочий день должен длиться не менее десяти часов, добавил президент.

Вучич заявил, что правящая партия обладает преимуществом перед оппонентами, но не сможет сохранить его «бездействием, насилием и проявлениями высокомерия». В связи с этим предвыборная кампания должна основываться на прямом контакте и общении с людьми, отметил он.

Часть своей речи президент республики посвятил критике Гаагского трибунала и других международных уголовных институтов, обвинив их в несправедливости. Вучич пообещал, что рассмотрит возможность присоединиться к инициативам президента США Дональда Трампа против этих структур.

В разговоре с изданием Pink Вучич сообщил, что подаст в отставку после совершения запланированных зарубежных поездок и встреч. В частности, ему предстоят визит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а также переговоры с президентами Узбекистана и Франции.

«Затем, по возвращении, я уйду в отставку и буду обычным гражданином, который будет общаться с гражданами, с народом, бороться за их поддержку и доверие», — заключил Вучич.