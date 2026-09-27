Германия предложила Евросоюзу создать новый кризисный механизм для ускоренной депортации мигрантов в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт на встрече в Мюнхене, сообщает Bild.

Переговоры прошли вчера в мюнхенском отеле Bayerischer Hof — на них собрались 18 министров внутренних дел стран ЕС и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. Примечательно, что Испания, чей эксклав Сеута столкнулся с нашествием мигрантов из Марокко, отсутствовала за столом переговоров: ни глава МВД королевства, ни министр по миграции на встречу не приехали.

По данным издания, предложенный Германией и принятый на встрече план состоит из трех пунктов:

единые критерии для признания чрезвычайной ситуации на внешней границе ЕС,

ускоренная процедура возврата мигрантов,

создание группы быстрого реагирования Frontex для помощи пострадавшей стране в течение суток.

Добриндт назвал расширение мандата Frontex «срочно необходимым» и предложил наделить агентство правом самостоятельно участвовать в операциях по возврату мигрантов — сейчас эта функция в основном лежит на национальных властях.

Бруннер сообщил, что Еврокомиссия в ближайшее время представит проект усиленного мандата для Frontex, и отметил, что нелегальные прибытия в Евросоюз сократились на 55% за два года.

«Мы, европейцы, хотим решать, кто может остаться в Европе. Те, кто не может, должны уехать», — сказал он.

Поводом для инициативы стали события в Сеуте 30-31 июля, когда из Марокко в город за двое суток проникли более 72 000 человек. Часть мигрантов преодолели заграждения вплавь, другие воспользовались бездействием марокканских пограничников, а Мадриду пришлось направить в анклав военных.

К концу сентября, по данным испанских властей, в городе оставались около 12 000 мигрантов, включая несовершеннолетних.

Инициативу Добриндта дополняет план, который 16 сентября в речи о положении Евросоюза представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала границу Сеуты «европейской» и анонсировала создание чрезвычайного механизма реагирования для подобных кризисов.

Сама Испания ранее тоже просила Брюссель ускорить процедуры. 17 сентября глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка обратился в Еврокомиссию с просьбой упростить возврат мигрантов и рассмотрение заявлений об убежище при подобных кризисах.

По словам премьера Педро Санчеса, в первые сутки после штурма Сеуты Испании удалось вернуть в Марокко около 50 тысяч человек, а за 72 часа — порядка 63 тысяч.

При этом законодательство ЕС не допускает коллективные депортации в автоматическом режиме: каждое решение о возврате должно приниматься индивидуально, с учетом права на убежище и принципа невыдворения.