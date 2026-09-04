По всей Испании прошли массовые демонстрации в поддержку жителей города Сеута, который в конце июля столкнулся с наплывом нелегальных мигрантов из Марокко. Люди, вышедшие на улицы, обвиняют правительство Педро Санчеса в неспособности справиться с миграционным кризисом и требуют отставки кабмина. В Мадриде уличная акция переросла в столкновения с полицией. Замдекана факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Тихонов рассказал в эфире RTVI, к каким политическим последствиям может привести нынешний кризис.

По мнению Тихонова, для правительства Испании сложилась опасная ситуация. Оно столкнулось с достаточно острой проблемой, которую необходимо решать.

«Если мы посмотрим статистику, то мы увидим, что протесты прошли более чем в 260 муниципалитетах Испании, как в центральных, так и в отдаленных районах. Это свидетельствует о том, что некий кризис, который начался в конце июля — в начале августа, перерос из локального в общенациональный. И можно сделать вывод, что это сигнал о провале именно на национальном уровне», — сказал Тихонов.

Все это приводит к тому, что от правящей «Испанской социалистической рабочей партии» граждане «больше отворачиваются к правым — умеренно правым либо крайне правым» политикам, продолжил Тихонов.

«Мы видим снижение доверия к правящей партии. По некоторым опросам, порядка двух миллионов избирателей правящая партия сейчас может лишиться», — отметил собеседник RTVI.

По его словам, для правительства самое главное сейчас — решить проблему с теми «нелегалами», которые по-прежнему находятся на территории Сеуты.

«Если там будет всё решено, то есть вариант, что различные волнообразные протесты по всей Испании будут затихать», — добавил Тихонов.

30 июля в испанский город Сеута на севере Африки прибыли более 70 тысяч жителей соседнего Марокко. Некоторые из них добирались до испанской территории вплавь. Большинство мигрантов возвращены в Марокко, однако часть из них, в том числе несовершеннолетние, по-прежнему остаются в Сеуте.

Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией.