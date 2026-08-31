Италия продлила приостановку действия Шенгена с Испанией еще на 15 дней — срок предыдущего ограничения истекал сегодня, 31 августа. Об этом сообщает Виминале (МВД Италии): нота о продлении контроля на воздушных и морских границах с Испанией направляется в Евросоюз.

Решение принято на основании анализа комитета по иммиграции и безопасности границ: обстоятельства, ставшие причиной введения контроля 1 августа, по мнению итальянской стороны, сохраняются, однако Рим учитывает и шаги, которые предпринимают Испания и ЕС для нормализации ситуации.

Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози сообщил о решении испанскому коллеге Фернандо Гранде-Марласке по телефону и назвал продление необходимой мерой. По его словам, ограничения не создали серьезных помех для передвижения граждан ЕС, а в Риме рассчитывают, что нынешнее продление станет последним.

МВД Испании в ответ также продлило на 15 дней пограничный контроль для пассажиров, прибывающих из Италии: эти меры действовали с 8 августа и должны были закончиться 7 сентября.

Первоначально Италия приостановила свободное передвижение с Испанией 31 июля на фоне миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута, куда с конца июля прибыло значительное число мигрантов из Марокко. В Риме опасались, что часть прибывших продолжит путь в другие страны ЕС.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал итальянские пограничные меры бессмысленными и напомнил, что Испания ранее помогала Италии принимать мигрантов на Лампедузе, призвав к солидарности между странами ЕС.

Протест жителей Сеуты против нелегальной миграции 27 августа перерос в беспорядки: демонстранты устроили сидячую акцию на пляже рядом с лагерем для беженцев и попытались заблокировать проезд машин Красного Креста, силовики применили слезоточивый газ.

«За работу платят слишком мало, а всё очень дорого. Ты не можешь нормально жить и не можешь помогать семье. Мясо стоит €12 — как прожить на 10? Даже одному человеку этих денег не хватит», — рассказал RTVI Насер из Марокко, который решил уехать в Европу после восьми месяцев безуспешных поисков работы на родине.