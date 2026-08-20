Испания резко изменила свою позицию по мигрантам в Сеуте: власти страны разрешат 500 несовершеннолетним, оказавшимся в испанском анклаве на севере Африки, переехать на континентальную часть страны. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее правительство Испании настаивало на том, что все нелегально прибывшие в Сеуту будут возвращены в Марокко без исключений. Однако теперь Мадрид пошел на попятную в отношении детей, оставшихся без сопровождения взрослых.

30 июля в Сеуту через границу с Марокко попытались проникнуть порядка 70 тысяч человек. Большинство из них впоследствии вернулись обратно в Марокко, однако несовершеннолетние остались под опекой испанского государства — таковы требования национального законодательства.

13 августа министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявлял, что любой, кто незаконно проникнет в Сеуту или Мелилью — еще один испанский анклав в Северной Африке, — будет отправлен обратно, поскольку Испания и Марокко работают над этим совместно.

«Они не попадут ни на полуостров, ни на европейский континент, и они не останутся в Сеуте или Мелилье бесконечно», — сказал он.

Перевод детей на континент оказался чувствительной политической темой: несколько регионов, где совместно управляют консервативная Народная партия и правая Vox, не хотят или отказываются принимать мигрантов в рамках установленных квот.

Чтобы снизить накал конфликта, министерство по делам молодежи совместно с властями Сеуты разрабатывает срочный план, по которому неправительственные организации и структуры по защите детей возьмут на себя заботу о наиболее уязвимых несовершеннолетних, в первую очередь девочках, без передачи опеки региональным властям Испании.

Государственный секретарь по делам детей Рубен Перес Корреа с воскресенья находится в Сеуте, пытаясь урегулировать ситуацию, в которой сотни детей живут на улице и существуют на подаяния местных жителей.

О новом плане властей стало известно спустя всего несколько часов после того, как Еврокомиссия заявила: по законодательству ЕС все мигранты должны быть возвращены в Марокко. Когда журналисты попросили уточнить позицию, представитель комиссии по внутренним делам Маркус Ламмерт подтвердил, что по закону обратно должны быть отправлены все незаконные мигранты, остающиеся в Сеуте.

«Включая несопровождаемых несовершеннолетних», — уточнил он.

Народная партия отвергла план правительства, заявив, что лучшее место для детей — рядом с их семьями. Заместитель финансового представителя партии Хуан Браво в телевизионном интервью задал риторический вопрос о позиции властей.

«Если Марокко просит вернуть детей и если Европа говорит, что все нелегальные мигранты должны быть возвращены — дети или нет, — чего еще нужно правительству?» — сказал он.

Противоречивые сигналы от властей отчасти объясняются тем, что новый европейский пакт по миграции пока не инкорпорирован в испанское законодательство, поэтому продолжают действовать национальные нормы об обращении с несопровождаемыми несовершеннолетними.

По данным министерства по вопросам инклюзии и миграции Испании, по состоянию на март под опекой государства находились 21 104 человека в возрасте от 16 до 23 лет, из них около 3500 — младше 17 лет. Приблизительно половина прибыла из Марокко, а доля девочек составила около 8% от общего числа.

Чесотка и другие неприятности

Миграционный кризис в Сеуте обернулся и другими последствиями помимо гуманитарной и политической напряженности.

Как сообщает испанский профсоюз военнослужащих UMT, среди личного состава группы «Regulares» №54, переброшенной в город для усиления безопасности, зафиксирована вспышка чесотки — не менее 14 случаев после размещения военных 15 августа в бывшей береговой батарее K-8, которая обычно не используется и, по данным профсоюза, ранее уже имела историю подобных вспышек паразитарных заболеваний.

В министерстве обороны Испании подтвердили около десяти случаев заболевания, однако не стали напрямую связывать их с миграционной операцией — в отличие от UMT, которая настаивает на связи вспышки с антисанитарией и скученностью в помещениях. Другой профсоюз, ATME, ранее также запрашивал у ведомства точную информацию о возможных случаях заразных заболеваний среди задействованного в операции личного состава.

UMT направил официальный список вопросов в министерство обороны и профильный совет по делам личного состава вооруженных сил, требуя выяснить, распространилась ли вспышка на другие подразделения в Сеуте, какой план медицинского реагирования применяется для защиты семей военных и гражданского населения, а также какие меры дезинфекции помещений и техники предусмотрены.