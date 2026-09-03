Многотысячные акции в поддержку Сеуты, столкнувшейся с миграционным кризисом, прошли в Мадриде и других городах Испании, сообщает РИА Новости. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. В страну из Марокко нелегально попало около 72 тысяч человек.

Акция прошла в испанской столице на площади Сибелес, участники заполонили площадь перед зданием мэрии. Протестующие, многие из которых держали испанские флаги, скандировали лозунги «Сеута не продается, Сеута защищается» и «Сеута — это Испания», требуя отставки премьер-министра Педро Санчеса.

Представительство правительства Испании в Мадриде оценило число участников в около 50 тысяч человек, по оценкам столичной мэрии на площадь вышло 150 тысяч протестующих. На площади Сибелеса присутствовали лидер оппозиционной правой Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, глава крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль, глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Мэр огласил манифест, подготовленный Федерацией муниципалитетов и провинций Испании (FEMP), заявив, что Сеута не одна и всегда будет частью Испании.

В документе участники акций потребовали от центральных властей выделения дополнительных ресурсов для преодоления последствий кризиса, а также для обеспечения контроля над границей и возвращения незаконно проникших мигрантов.

Миграционный кризис в Сеуте превратился в одну из самых острых политических тем Испании, протестующие против наплыва мигрантов обвинили власти в предательстве.

Помимо Мадрида, акции прошли в других регионах: в Сарагосе, по оценке городской администрации, собралось около 32,5 тысяч человек на площади Пилар. Тысячи жителей также вышли на улицы Вальядолида, Мурсии, Леона, Логроньо, Сантьяго-де-Компостела и других городов.

Массовый протест также прошел непосредственно в Сеуте, где жители скандировали «Сеута едина и никогда не будет побеждена». Эти массовые мероприятия были приурочены ко дню города, который отмечается 2 сентября.

Ранее экс-директор Русского дома в Рабате Николай Сухов объяснил, кто пытается раскрутить миграционный кризис на самых южных рубежах ЕС за пределами Старого Света, как связана повседневная жизнь марокканцев и испанских эксклавов в Северной Африке, существует ли между ними территориальный спор. По его словам, на ситуацию влияют социальная среда марокканской молодежи, социальные сети, контрабандисты.