В результате схода лавины на базовый лагерь горы Химлунг-Химал в Непале пропали без вести как минимум 10 человек. Об этом сообщили организаторы экспедиций, пишет Kathmandu Post. SHOT допускает, что в лагере могли находиться россияне.

Инцидент произошел сегодня утром в районе Мананг на западе Непала, недалеко от границы с Тибетом. Гора высотой 7126 метров пользуется популярностью у альпинистов, готовящихся к восхождениям на восьмитысячники.

Согласно данным Ассоциации операторов экспедиций Непала, всего пропали без вести 10 человек. Из них восемь — альпинисты и вспомогательный персонал компании Himalayan Holidays Nepal, еще двое — сотрудники кухни компании Imagine Nepal Treks.

SHOT утверждает, что среди получивших разрешение на восхождения в Непале нынешней осенью насчитывается по меньшей мере 53 россиянина.

«Точных данных о том, что кто-то из них находился в лагере во время схода лавины или оказался среди 10 пропавших, пока нет», — пишет канал.

Организатор экспедиции Мингма Гьялдже Шерпа пояснил, что на прошлой неделе после штормового предупреждения экспедиционные группы и команды, прокладывающие веревки, отошли с горных склонов в безопасные места. Однако некоторые люди остались в лагере.

Несколько дней в этом районе продолжался сильный снегопад, из-за чего альпинисты были вынуждены прервать осенние восхождения и спуститься вниз.

Базовый лагерь Химлунг-Химал находится в труднодоступном районе. Для полетов вертолетов в эту зону требуется дополнительное разрешение, что затрудняет спасательные работы. На момент публикации информации о судьбе пропавших не поступало.

Генеральный директор Департамента туризма Непала Рамкришна Ламичхане заявил, что ведомство внимательно следит за ситуацией и собирает дополнительную информацию. По его словам, координируются необходимые действия для поиска и спасения пропавших без вести.

Инцидент произошел на фоне резкого изменения погоды в Непале. Из-за атмосферного фронта над Бенгальским заливом в горных районах страны идут сильные снегопады, а в холмистых и равнинных районах — непрерывные дожди. С пятницы местные власти закрыли движение на нескольких участках дорог.

Туристические власти призвали треккеров и альпинистов воздержаться от восхождений и походов. Департамент туризма выпустил предупреждение с аналогичной рекомендацией. Непрерывные дожди и снегопады затронули треккинговые маршруты и вынудили отменить или приостановить крупные экспедиции на Манаслу и Дхаулагири.