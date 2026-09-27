Одобрение работы президента США Дональда Трампа снизилось до рекордно низкого уровня на фоне ухудшения оценок американцами ситуации в экономике. Об этом свидетельствуют результаты нескольких сентябрьских опросов, опубликованных перед промежуточными выборами в Конгресс, пишет издание The Hill.

Согласно исследованию Reuters/Ipsos, проведенному 17—20 сентября среди 1 277 взрослых американцев, работу Трампа одобряют 32% респондентов. Это минимальный показатель за его политическую карьеру. Среди сторонников Республиканской партии уровень одобрения за неделю снизился с 82% до 73%.

Одновременно ухудшились оценки экономической политики президента со стороны республиканцев. С января доля представителей этой партии, одобряющих его работу в экономике, сократилась на 24 процентных пункта — до 56%. Оценка действий Трампа в сфере стоимости жизни снизилась на 26 пунктов, до 44%.

По данным Reuters/Ipsos, Демократическая партия получила преимущество над республиканцами в вопросе о том, какая из партий лучше справляется с экономикой. Такой результат отличается от традиционно более сильных позиций республиканцев по этому вопросу.

Похожую тенденцию зафиксировал сентябрьский опрос Quinnipiac University. Работу Трампа в целом одобрили 33% респондентов, а его действия в экономике — 32%. При этом среди опрошенных, отвечавших на вопрос о контроле над Палатой представителей, 49% заявили, что предпочли бы большинство демократов, а 38% — республиканцев.

Еще один опрос — NPR/PBS News/Marist, проведенный 14—15 сентября среди 1 280 зарегистрированных избирателей, — показал преимущество демократов в так называемом generic ballot: 53% против 41% у республиканцев. 45% участников исследования заявили, что их голос на выборах в Конгресс будет в основном голосом против Трампа, тогда как 24% назвали его голосом за президента.

Вопрос экономики также оказался одним из ключевых. В исследовании Marist 42% респондентов заявили, что больше доверяют демократам в вопросах экономики, против 34% у республиканцев. По вопросу цен на бензин соотношение составило 40% против 27%. При этом по иммиграции разрыв оказался значительно меньше: 41% против 38% в пользу демократов.

Результаты опросов не являются прогнозом итогов ноябрьских выборов. На распределение мест в Конгрессе влияют результаты отдельных округов, явка и особенности избирательной системы. Политологи также отмечают, что связь между рейтингом президента и потерями его партии на промежуточных выборах существует, но не является однозначной.

Снижение рейтинга Трампа совпало с ухудшением оценок его политики на фоне продолжающегося военного конфликта с Ираном и роста цен на топливо.