Президент Сербии Александр Вучич, который пообещал уйти в отставку, назвал возможные даты досрочных выборов в парламент. По его словам, голосование состоится 18 или 25 октября.

«Парламентские выборы состоятся 18 или 25 октября. Точная дата станет известна в ближайшие дни. <…> В одном списке будет правящая Сербская прогрессивная партия со своим списком, в другом — все остальные», — заявил президент.

27 июня Александр Вучич сообщил, что скоро уйдет в отставку и назначит досрочные парламентские и президентские выборы. такое решение было принято на фоне масштабных антикоррупционных протестов, которые продолжаются в Сербии уже полтора года.

Тогда он не уточнил, когда именно уйдет покинет пост, чтобы инициировать досрочные президентские выборы.

«Вучич может стать премьер-министром, если его Сербская прогрессивная партия одержит победу на парламентских выборах. Это продолжит давнюю тенденцию, согласно которой власть в Сербии переходит к Вучичу вне зависимости от его должности», — пишет агентство Reuters.

28 июня президент Сербии заявил, что страна вернет обязательную военную службу в марте 2027-го. Она будет длиться 75 дней и станет обязательной для мужчин младше 30 лет.