В городе Бутембо на востоке Демократической Республики Конго смертельно избили представителя правящей партии Мари-Селестена Карондву после выступления на радио о профилактике Эболы. По заявлению местного отделения партии, на него напали жители его района, сообщает Reuters.

Карондва исполнял обязанности председателя местного федерального исполнительного комитета «Союза за демократию и социальный прогресс» — UDPS — и занимался публичными коммуникациями партии. Нападение произошло 27 сентября, после его возвращения с политической программы Radio Mwangaza. О смерти политика сообщили на следующий день. По информации конголезского государственного агентства ACP, ссылающегося на партийное заявление, нападавшие также сожгли его дом и имущество.

В эфире Карондва объяснял необходимость борьбы с Эболой и призывал соблюдать профилактические меры. Местное отделение UDPS потребовало установить точные обстоятельства убийства и привлечь виновных к ответственности, одновременно призвав сторонников партии к спокойствию.

Сопротивление санитарным мерам в регионе связано со страхом перед лечебными центрами, недоверием к властям и опытом прежних эпидемий. В репортаже Reuters от 25 сентября жители рассказывали, что воспринимают госпитализацию как дорогу к смерти; некоторые вообще отрицали существование вируса. Представитель гражданского общества в Бени Пепен Кавота напомнил и о сексуальной эксплуатации со стороны участников противоэпидемической кампании 2018—2020 годов, включая сотрудников ВОЗ. По его словам, эти случаи подорвали доверие к новым санитарным бригадам.

Международная организация «Врачи без границ» (MSF) предупреждала о проблеме еще в июне. В районах распространения инфекции люди годами живут в условиях вооруженных конфликтов, перемещений и нехватки обычной медицинской помощи.

«Необходимо прислушиваться к опасениям людей, а сами общины должны участвовать в формировании мер реагирования», — заявлял координатор экстренной помощи MSF Фредерик Лай Манантсуа.

Организация подчеркивает, что одновременно с противоэпидемическими мерами необходимо сохранять обычную медицинскую помощь: лечение малярии и холеры, вакцинацию детей, помощь беременным.

В августе международный президент MSF Джавид Абдельмонейм призвал выстраивать борьбу с эпидемией вместе с населением. По его словам, расширения больниц недостаточно: нужны раннее выявление заболевших, безопасная изоляция и поддержка медицинских работников.

«Лечебные центры по-прежнему необходимы для спасения жизней, но для борьбы с этой вспышкой нужно больше, чем дополнительные койки», — сказал Абдельмонейм.

MSF приводит пример лагеря перемещенных лиц Ро в провинции Итури, где местные лидеры сами разговаривали с семьями, выслушивали их опасения и убеждали людей с симптомами обращаться за обследованием. По оценке организации, такое сотрудничество помогло ограничить распространение инфекции и снизить смертность в лагере, где живут почти 50 тыс. человек.

Согласно данным конголезских органов здравоохранения, опубликованным 28 сентября, в стране зарегистрированы 8 067 подтвержденных случаев заболевания и 3 901 смерть. Нынешняя вспышка стала крупнейшей и самой смертоносной в истории ДР Конго.