Турция превращается из «неудобного союзника», балансирующего между Москвой и западными партнерами, в один из ключевых столпов обороны НАТО у границ Ближнего Востока и Черного моря. Об этом пишет испанское издание El Mundo в преддверии саммита альянса, который состоится 7—8 июля в Анкаре.

Издание напоминает, что еще в 2019 году отношения Турции с США переживали острый кризис: тогда президент США Дональд Трамп в письме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану предупреждал: «Не строй из себя крутого! Не будь дураком!», угрожая «уничтожить» экономику страны на фоне разногласий из-за поддержки Вашингтоном курдских сил в Сирии, заключения в Турции американского пастора и закупки Анкарой российских систем С-400.

Напряженными были и отношения республики с ЕС: турецкий лидер регулярно угрожал открыть границу для миллионов беженцев, направляющихся в Европу, конфликтовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и едва не выслал европейских послов после их призыва освободить находившегося в заключении филантропа.

Но сейчас, добавляет El Mundo, все это отошло на второй план, поскольку Турция фактически стала «фундаментальным столпом атлантической обороны» у порога Ближнего Востока и Черного моря, а также стратегическим партнером в сфере вооружений. Символом этого сближения стало решение Трампа приехать на саммит НАТО в Анкаре по личной просьбе своего «друга» Эрдогана.

Оборонная промышленность как инструмент влияния

Возможности военной индустрии Турции на фоне сотрудничества с Украиной привлекла внимание партнеров Анкары по НАТО на фоне угроз Трампа сократить американское военное присутствие в Европе. По данным издания, более половины турецкого экспорта вооружений объемом $10 млрд в 2025 году пришлось на страны НАТО.

«Это очень логичная стратегия. У Турции нет крупных запасов нефти и газа, но есть важное геополитическое положение, и ей приходится искать альтернативные способы использовать этот ресурс — в данном случае становиться значимым партнером в сфере обороны», — пояснил изданию преподаватель Лондонского университета Метрополитен Ахмет Эрди Озтюрк.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал происходящее «промышленной революцией обороны» Турции, упомянув компанию Arca, которая осваивает рынки Восточной Европы. По словам Озтюрка, Турция стремится выстроить партнерства с Италией, наладить связи с частным сектором, запустить совместные оборонные программы с Испанией.

El Mundo также отмечает, что в последние месяцы Италия развернула системы ПВО в Конье, в центральной Анатолии, в рамках оборонных планов НАТО, а альянс подтвердил готовность усилить турецкие рубежи второй батареей Patriot на южной базе Инджирлик.

Проблемы из-за российских С-400

Однако несмотря на то, что Анкара теперь обретает больший дипломатический вес, ее продолжает преследовать проблема, связанная с покупкой российских зенитных систем С-400: в НАТО выступают против их использования внутри альянса, опасаясь электронного шпионажа со стороны Москвы, а США исключили Турцию из международного консорциума по производству истребителей F-35.

В статье отмечается, что, потратив $2,5 млрд на покупку С-400, Турция пока не использовала комплексы в боевых условиях и сейчас батареи хранятся в засекреченном месте. Когда во время войны США и Израиля против Ирана четыре ракеты вошли в воздушное пространство Турции, они были перехвачены силами НАТО, а не российскими системами, обращает внимание El Mundo.

Турецкие СМИ допускают, что С-400 могут быть размещены в Сомали — с этой страной Анкара поддерживает тесные оборонные связи. По данным Bloomberg, на встрече в Туркменистане Эрдоган поднимал перед Владимиром Путиным вопрос о возможности возврата систем России, однако Кремль эту информацию опровергает.

При этом возвращение Анкары в программу F-35 остается маловероятным, пока действуют американские санкции. Поэтому, как пишет El Mundo, Турция сейчас рассчитывает как минимум на получение от США реактивных двигателей, необходимых для развития собственной авиационной программы. И шансы у республики на это есть — ранее Трамп намекал, что рассматривает такую возможность.

Посол США в Турции Том Барак заявил: «В соответствии с американским законодательством Турция не должна эксплуатировать системы С-400 или владеть ими, чтобы вернуться в программу истребителей F-35».

Разворот на Запад и охлаждение диалога с Москвой

По мнению экспертов, переориентация политики Анкары началась после президентских выборов 2023 года, когда на фоне тяжелого инфляционного кризиса Турция взяла курс на восстановление отношений со странами региона, одновременно пытаясь занять посредническую позицию в украинском конфликте и на Ближнем Востоке. Этот разворот принес дипломатические успехи, включая соглашение с Киевом, Москвой и ООН по экспорту зерна из Черного моря.

При этом эксперты отмечают явные признаки дистанцирования Анкары от Москвы — особенно после свержения президента Сирии Башара Асада, которого поддерживала Россия, и прихода к власти правительства, связанного, по данным СМИ, с Турцией.

По оценке аналитиков, в последние месяцы Анкара также сокращает энергетическую зависимость от Москвы, заключая двусторонние соглашения с соседними странами, и одновременно перекрывает возможности для российских компаний и частных лиц обходить международные санкции через турецкую территорию.

По мнению Озтюрка, это дистанцирование — не просто самостоятельный внешнеполитический курс Анкары, а часть «пакета требований» Трампа для сближения с Вашингтоном.

«После последнего визита Эрдогана в Белый дом в октябре 2025 года — мы не знаем, что обсуждалось за закрытыми дверями, но именно после этой встречи Турция начала диверсифицировать свои энергетические ресурсы, постепенно отказываясь от России», — пояснил эксперт.

El Mundo уточняет, что президент России Владимир Путин не посещал Турцию почти шесть лет.

О том, что отношения двух стран переживают непростой период, ранее в беседе с RTVI отмечал и турецкий политолог Керим Хас. Он напомнил, что если раньше лидеры двух стран часто встречались и созванивались, то за последние семь-восемь месяцев между президентом Турции и Путиным состоялось лишь два телефонных разговора — в декабре и апреле. Последняя личная встреча президентов прошла в Ашхабаде в прошлом году. «На мой взгляд, Эрдоган показывает Путину, что он на стороне Запада в этом контексте», — считает Хас.

В качестве еще одного примера охлаждения эксперт привел недавний визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву: несмотря на то что Путин и Фидан одновременно находились в российской столице, президент России предпочел уехать на саммит в Казань, вынудив турецкого министра лететь туда для встречи.

«Это, на мой взгляд, показывает, что российская сторона в какой-то степени недовольна сближением позиции Турции с Западом по украинскому направлению», — отметил Хас, добавив, что Эрдоган уже пригласил на июльский саммит НАТО в Анкаре президента Украины Владимира Зеленского, где будет обсуждаться и поддержка Киева.

Позиция США, Турции и ЕС

В США тем временем звучат более примирительные оценки. «Покупка С-400 исказила восприятие ситуации, потому что в тот момент союзники по НАТО размещали батареи для защиты Турции от России в условиях войны в Сирии. Я не думаю, что отношения с Москвой были настолько тесными, как об этом говорят: достаточно посмотреть на прагматичное сотрудничество Турции и Украины», — заявлял бывший посол США в Турции Джон Басс.

«Турция во многом изменила свою роль в НАТО, особенно на фоне сближения с новой администрацией США. Но она продолжает придерживаться нейтралитета и поддерживает отношения с Россией и Китаем. Прост ли этот баланс? Конечно, нет», — добавил Озтюрк.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью Reuters заявил на этой неделе: «Мы оцениваем переживаемый нами период не как кризис, а как процесс адаптации к меняющейся среде безопасности». По его словам, Анкара не считает, что Вашингтон намерен «уйти» из альянса — скорее, США хотят, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за безопасность Европы, и именно здесь Турция предлагает свою оборонную промышленность.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил: «Турция теперь не просто страна, защищающая границы НАТО, а ключевой союзник практически во всех вопросах, связанных с альянсом».

Однако Европа, как пишет El Mundo, по-прежнему сохраняет недоверие к Анкаре. Несколько месяцев назад председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупреждала, что ЕС рискует попасть под влияние России, Китая и Турции, что, по ее словам, усложнит жизнь европейцам. Эрдоган на это ответил так: «Европа нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Европе».