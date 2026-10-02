Британская антитеррористическая полиция задержала в Лондоне 25-летнего мужчину с гражданством Великобритании и Ирана по подозрению в подготовке террористических актов. Задержание связано с расследованием инцидента возле авиабазы Фэрфорд, которую американские бомбардировщики используют для ударов по Ирану. Об этом говорится в сообщении полиции от 1 октября.

Мужчину задержали в районе Вестминстер. Там же сотрудники полиции обыскали два помещения. Он стал шестым задержанным в рамках расследования. Первые пять подозреваемых — британские граждане в возрасте от 23 до 25 лет — были задержаны в ночь на 27 сентября возле базы в графстве Глостершир. Поводом стали сообщения о трех подозрительных фургонах. Жителей 85 домов поблизости временно эвакуировали. В машинах обнаружили только емкости с бензином.

Пятерых мужчин позднее отпустили без предъявления обвинений, установив строгие ограничения на время расследования. Президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение, заявив, что сам не стал бы их освобождать. Британская полиция объяснила, что при выборе меры учитывала безопасность жителей и потребности следствия.

Следователи проверяют возможное участие иностранного государства. Координатор британской антитеррористической полиции Вики Эванс назвала расследование сложным и сообщила, что специалисты изучают несколько версий.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о «серьезных признаках» причастности Ирана. Тегеран отверг обвинения и 1 октября вызвал британского посла для выражения протеста.