Евросоюз пока отклонил просьбу Украины ускорить выплаты по кредиту на €90 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Интерфакс». Вместе с тем собеседник Reuters в ЕС оспорил такую трактовку. Брюссель и Киев заявили, что определили средства для покрытия украинских бюджетных и оборонных потребностей на текущий год.

По данным Bloomberg, Украина попросила изменить график предоставления кредита после выявления дополнительного дефицита военного финансирования. Заем рассчитан на поддержку страны в 2026—2027 годах.

Источники агентства утверждают, что европейская сторона усомнилась в части представленных Киевом расчетов. В Брюсселе также сочли, что досрочная выплата средств лишь перенесет проблему на следующий год.

Во время сентябрьской встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как пишет Bloomberg, указала на €37 млрд поддержки, еще доступных Украине в текущем году. Их выделение связано с выполнением реформ, включая борьбу с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и сближение законодательства с нормами ЕС.

Кредит должен покрыть примерно две трети финансовых потребностей Украины. Остальную часть, согласно изложению агентства, предполагается обеспечить при участии других партнеров, включая Канаду, Норвегию и Японию.

Однако чиновник ЕС, знакомый с переговорами, заявил Reuters, что сообщение об отказе не отражает итог обсуждения.

«Мы не закрыли ни одной двери», — сказал собеседник агентства.

По его словам, встреча позволила определить порядок обеспечения Украины средствами на 2026 год и начать совместную работу над финансированием следующего года.

В совместном заявлении Еврокомиссии и Украины говорится также об оперативной подготовке выделения €45 млрд из кредита на 2027 год при соблюдении установленных условий. Стороны намерены отдельно определить дополнительные бюджетные и оборонные потребности Киева.