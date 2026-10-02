Администрация Дональда Трампа потребовала от Франции и Германии выпустить на рынок дизель из чрезвычайных запасов, пригрозив возможным запретом американского экспорта этого топлива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех собеседников, знакомых с переговорами.

По словам одного из источников, Вашингтон попросил Евросоюз высвободить 120 млн баррелей дизеля за шесть месяцев. Американские чиновники считают, что Париж и Берлин не полностью выполнили прежние обязательства по использованию аварийных запасов.

Трамп рассматривает экспортные ограничения, чтобы снизить внутренние цены на топливо перед ноябрьскими промежуточными выборами. О введении запрета пока не объявлено.

1 октября Еврокомиссия, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Ирландия обсудили возможное использование резервов. На утро 2 октября назначены переговоры энергетической рабочей группы ЕС. Германское министерство экономики сообщило, что Международное энергетическое агентство пока не запрашивало высвобождение немецких запасов.

Европе предстоит выбирать между снижением цен сейчас и сохранением резервов на случай дальнейшего ухудшения ситуации. Зависимость от американского топлива выросла после отказа от российских поставок и нарушения снабжения с Ближнего Востока из-за войны с Ираном.

Позднее министр энергетики США Крис Райт заявил, что «весьма уверен» в способности Европы снизить цены за счет резервов. Он призвал согласовать поставки дополнительного дизеля на рынок перед сезоном уборки урожая и зимнего отопления.

При этом Еврокомиссия еще 29 сентября оценивала снабжение ЕС как стабильное, хотя цены на дизель и авиационное топливо оставались высокими. Чрезвычайные запасы, по ее данным, сохранялись на высоком уровне и были доступны при перебоях.