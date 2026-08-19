Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу восстановления логистических и складских мощностей. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, где обсуждали план структурных изменений в экономике до 2030 года.

«Логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», — сказал он.

По словам Путина, поврежденные объекты нужно восстанавливать «на качественно новом технологическом уровне».

«Критических последствий от украинских террористических атак для России нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, мы это понимаем», — уточнил глава государства.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на недавние террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры, торговая система страны продолжает работать «эффективно и устойчиво».

«Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время», — сказал президент.

Отдельно Путин попросил социальный блок правительства подключиться к подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. О ее разработке, напомнил он, объявили на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Еще одной темой заседания стало внедрение современных технологий на фоне дефицита кадров в ряде отраслей. Путин заявил, что стране нужен устойчивый рост капитальных вложений в модернизацию производств и повышение производительности труда — с использованием автономных систем, промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта.

По его словам, такие технологии нужно активнее внедрять и в социальной сфере — в работе поликлиник, больниц, школ, вузов, учреждений культуры и спорта.

В качестве примера президент привел Москву. Он отметил, что в столице рентгеновские снимки делают в одном центре и анализируют за считаные секунды с помощью компьютерного зрения. По словам Путина, это ускоряет исследования, делает их удобнее для пациентов и снижает нагрузку на врачей.

При этом он призвал распространять успешные практики не только Москвы, но и других регионов по всей стране.

По словам Путина, дефицит консолидированного бюджета РФ составляет 160 млрд рублей.

«Особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов. За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 млрд рублей, почти как год назад», — отметил он.

Глава государства также поручил определить регионы, финансовое положение которых необходимо сбалансировать. Он потребовал, чтобы чиновники как можно активнее работали с регионами, поскольку «отдельные направления там проседают». Также российский лидер поручил во всех регионах запустить электронную оценку социальных учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов.

Ключевой задачей Путин назвал решение проблем СВО и связанных с этим вопросов поддержки семей военнослужащих. Он призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания спецоперации, в том числе быть готовыми помочь в трудоустройстве.