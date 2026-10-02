Красные вина стали уступать по популярности легким белым ароматичным, и кубанские виноделы перестраиваются под новый спрос. Об этом в эфире радио «КП-Кубань» рассказал начальник отдела по виноградарству и винодельческой промышленности минсельхоза Краснодарского края Симон Черепнин.

Он отметил, что производители выпускают больше белых вин и расширяют посадки подходящих сортов винограда.

Уборка в этом году, по словам Черепнина, началась на 12—14 дней позже обычного. Лето выдалось почти без дождей, ягоды потеряли в весе, поэтому в отрасли осторожны с прогнозами и надеются собрать столько же, сколько в 2025 году.

Цены на виноград, по данным издания, выросли на 5—7%, однако со сбытом готовой продукции у виноделов сложности. «У нас остаются проблемы, связанные с реализацией вина, есть небольшое падение производства», — сказал Черепнин.

По его словам, это отражается и на продажах винограда: предложений на рынке в этом году больше, чем в прошлом. Чиновник связал это с общим состоянием экономики.

В начале сентября минсельхоз Франции предупредил, что из-за рекордной жары и засухи урожай винограда в стране в 2026 году станет самым низким за 30 лет. По предварительным оценкам ведомства, вина произведут менее 34 млн гектолитров — на 6% меньше, чем годом ранее, и на 17% ниже среднего за 2021—2025 годы.