Урожай винограда во Франции в 2026 году станет самым низким за последние 30 лет из-за рекордной жары и засухи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства страны.

По первоначальным оценкам, виноделы соберут менее 34 млн гектолитров вина — на 6% меньше, чем в прошлом году и на 17% ниже среднего показателя за 2021-2025 годы. Французский Минсельхоз объясняет падение не только сокращением площадей виноградников, но главным образом экстремальными погодными условиями.

«Лето было особенно жарким и засушливым: засуха усилилась по всей стране, а волны тепла привели к усыханию и увяданию винограда, что снизило объемы урожая», — говорится в отчете.

Рекордная жара пришла после многообещающего начала года, когда весенние дожди способствовали росту лоз. Однако три летних месяца ознаменовались самыми высокими температурами с начала ведения записей в 1900 году: средние показатели достигали +24°C, а почти в половине регионов столбики термометров поднимались до +40°C и выше.

Сильнее всего пострадал регион Шампань, где сбор урожая начался в середине августа — почти на две недели раньше обычного. Прогнозы предрекают падение производства почти вдвое. В регионе Юра ожидается потеря 37%, а в Бургундии-Божоле — около трети урожая.

Однако не все местные виноделы согласны с пессимистичными прогнозами властей. Глава ассоциации виноделов Бургундии Сесиль Матьо заявила, что ее удивили катастрофические цифры от министерства. По ее словам, хотя урожай будет меньше обычного, окончательные данные еще неясны: некоторые хозяйства отчитались о минимальных сборах, тогда как другие превысили ожидания. Она также напомнила, что рекордно низким был урожай 2021 года, когда произвели всего 1 млн гектолитров, а в этом году показатели должны быть выше.

Помимо засухи, виноградники в регионах Бордо и Лангедок-Руссильон пострадали от лесных пожаров. Пламя подходило к Бордо на расстояние 15 км, и хотя прямого урона удалось избежать, виноделы опасаются, что дым мог проникнуть сквозь кожицу ягод, оставив «дымный привкус», который испортит вкус будущего вина.

В связи с этим министерство сельского хозяйства отложило публикацию традиционного августовского прогноза из-за высокой неопределенности, вызванной погодой и пожарами.

Климатические изменения уже не первый год сдвигают график сбора: за последние 40 лет даты старта сбора урожая сместились на неделю и более вперед по сравнению с прошлым веком. Виноделы также отмечают, что ежегодные тепловые рекорды становятся нормой, а традиционный график сбора (сентябрь-середина октября) перестает быть актуальным.

Проблемы отрасли усугубляются падением спроса: если в 1960-е годы средний француз выпивал 127 литров вина в год, то сейчас этот показатель упал до 40 литров. Кроме того, на экспорт, особенно в США — крупнейший зарубежный рынок, — давят пошлины администрации Дональда Трампа.

Окончательные данные станут известны после официальных деклараций регионов, которые будут собраны позднее в этом году. Однако уже сейчас ясно, что 2026-й войдет в историю французского виноделия как один из самых сложных сезонов, и последствия этого кризиса отразятся не только на объемах, но и на качестве будущих урожаев.