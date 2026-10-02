Каждый год в течение следующих трех лет РФ будет давать другим странам по $6 млрд в кредит. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, внесенному правительством на рассмотрение в Госдуму, отметил РБК.

Согласно записке, предоставление государственных финансовых и экспортных кредитов иностранным государствам запланировано в объеме:

в 2027 году — 524,4 млрд рублей,

в 2028 году — 552 млрд рублей,

в 2029 году — 576 млрд рублей.

Напротив каждой из этих сумм в рублях, несмотря на их ежегодное увеличение, в скобках указан фиксированный долларовый эквивалент — $6 млрд. Из этого следует, что власти закладывают в бюджетный прогноз постепенное ослабление курса рубля на трехлетний период.

Правительство как составитель бюджета поясняет, что такие объемы средств нужны для завершения действующих проектов и выполнения обязательств, которые есть у России в рамках межправительственных договоренностей.

Также эти средства необходимы для господдержки экспорта в тех отраслях промышленности, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности российской продукции.

Все это прописано в разделе «Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета».

Проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку был внесен в Госдуму 30 сентября. Первое чтение намечено на 29 октября.

Предполагается, что в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы — 43,3 трлн рублей; в 2028-м — 50,9 трлн рублей и 53,9 трлн рублей; в 2029-м — 45,8 трлн рублей и 48,6 трлн рублей соответственно.

Дефицит бюджета на 2027 год запланирован в размере 5,5 трлн рублей (2,2% ВВП).

Президент РФ Владимир Путин, выступая 1 октября на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», выразил уверенность, что в 2027 году дефицит бюджета составит 2% ВВП.