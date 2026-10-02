Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям намерен содействовать возвращению в Россию активов бизнеса намерен и заниматься контрсанкционным регулированием. Об этом сообщил RTVI сообщил его глава Сергей Гаврилов.

«Наши задачи масштабные и социально значимые. Это четкий курс на укрепление экономики, защиту граждан и эффективное управление земельными ресурсами и капиталом страны», — заявил он.

Депутаты комитета «продолжат работу в сфере контрсанкционного регулирования и содействия возврату в страну подконтрольных российскому бизнесу активов», рассказал он.

Еще одно направление работы — развитие корпоративного законодательства и привлечение инвестиций на рынок акционерного капитала, продолжил Гаврилов.

Комитет также намерен работать на расширение возможностей для государственно-частного партнерства, а также планирует принимать нормы, направленные на эффективное использование государственного имущества и совершенствование управления госкомпаниями и госпредприятиями, перечислил депутат.

Кроме того, депутаты уделят внимание повышению качества управления земельными ресурсами и расширению предоставления государственных услуг с использованием единой цифровой платформы пространственных данных, рассказал парламентарий.

В фокусе работы остаются развитие института банкротства, создание благоприятных условий для финансовой реабилитации предприятий и граждан, а также усиление защиты малоимущих граждан и участников специальной военной операции, заключил Гаврилов.