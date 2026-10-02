Европа слишком долго делала ставку на «мягкую силу» и оказалась не готова к возможной войне и гибридным угрозам. Такое мнение в интервью Euronews высказал министр обороны Бельгии Тео Франкен.

По его словам, и по военному потенциалу, и по промышленным мощностям континент сейчас в очень трудном положении — в том числе потому, что десятилетиями отдавал приоритет мягкой силе.

«Европа очень хорошо инвестировала в мягкую силу, в социальное обеспечение, и это прекрасно — иметь пенсионную систему, системы социальной защиты. Когда кто-то заболел, когда кто-то потерял работу, у нас есть все. Но когда идет война или возникает гибридная угроза, у нас нет ничего», — сказал Франкен.

По его признанию, по оборонным расходам Бельгия долго была в отстающих.

«Мы так долго этим пренебрегали, что были худшим учеником в классе НАТО», — заявил министр.

Он напомнил, что королевство стояло у истоков Североатлантического альянса и Евросоюза, всегда выступая за дипломатию, а разговоры о жесткой силе в стране неизменно встречали безразличием.

Как напоминает Euronews, норматив НАТО по военным расходам в 2% ВВП Бельгия впервые выполнила лишь в 2025 году, а в 2014-м этот показатель опускался до 0,97%. К 2035 году союзники должны довести базовые оборонные траты до 3,5% ВВП, но из-за одного из самых больших бюджетных дефицитов в еврозоне Бельгия останется на уровне 2% до 2029 года.

«Сейчас мы удвоили бюджет, достигли 2%. <…> Мы делаем очень многое, но за 18 месяцев на посту министра я не могу исправить то, что упускали 40 лет», — подчеркнул политик.

В конце апреля, выступая в Вашингтоне, Франкен назвал отношения США и НАТО «кризисом в браке». По его словам, по обе стороны Атлантики накопились раздражение и взаимное непонимание, хотя в нестабильное время лучше оставаться едиными.

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом не раз упрекал союзников в иждивенчестве, называл альянс «бумажным тигром» и грозил выйти из него.