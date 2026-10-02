Следственный комитет России сообщил о привлечении бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова в качестве обвиняемых по делу о жестоком обращении с гражданским населением Донбасса. По заявлению ведомства, организован их международный розыск.

По итогам совещания в Луганске, которое провел глава СК Александр Бастрыкин, пресс-служба ведомства заявила о причастности к преступлениям против гражданского населения Донбасса бывших членов СНБО Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова.

«В 2021—2023 и 2026 годах они отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций», — заявили в СК.

По версии ведомства, эти действия привели к массовой гибели и ранениям гражданских, а также разрушению гражданской инфраструктуры. СК сообщил, что в отношении обоих бывших министров вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.

Резников возглавлял Минобороны Украины с ноября 2021-го до сентября 2023 года. Юрист по образованию, до этого он занимал пост вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции. После начала полномасштабных боевых действий стал одним из основных переговорщиков Киева по поставкам западного вооружения. Как отмечало Reuters, Резников участвовал в привлечении военной помощи на миллиарды долларов. Его отставка произошла на фоне скандалов вокруг закупок для армии.

Федоров пришел в украинское правительство в 2019 году и до назначения министром обороны отвечал за цифровую трансформацию. Его деятельность связана с развитием электронных государственных услуг «Дія», привлечением терминалов Starlink и проектом «Армия дронов», направленным на оснащение украинских военных беспилотниками. Reuters называло его одним из ранних сторонников масштабного применения этой технологии на фронте. Верховная рада назначила Федорова главой Минобороны 14 января 2026 года. Уже в июле Федоров подтвердил уход с должности.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что долг России — оказать помощь жителям Луганской и Донецких Народных Республик, раз «все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей». В сентябре 2025 года он заявил, что Россия была вынуждена защищать свои интересы и людей, которые «связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией», ее историей и традициями.