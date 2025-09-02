Москва никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но считает неприемлемым ее членство в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае. Украинский конфликт он объяснил тем, что Россия «вынуждена защищать свои интересы», и назвал «полной чушью» звучащие в Европе заявления о планах российского нападения.

О позиции по статусу Украины

«Что касается членства Украины в ЕС. Мы никогда против этого не возражали. Вот что касается НАТО — это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем в долгосрочной перспективе. Наша позиция известна — мы считаем это для себя неприемлемым», — заявил Путин.

Как именно обеспечивать свою безопасность — это решение самой Украины, но она не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, России, продолжил он.

«Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения [с президентом США Дональдом Трампом] в Анкоридже. И мне кажется, здесь есть возможности найти консенсус», — сказал российский лидер.

О причинах конфликта на Украине

Путин сообщил Фицо, что конфликт на Украине связан не с агрессивным поведением России, а с тем, что «Запад поспособствовал проведению государственного переворота на Украине».

«Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Россией, с нашей историей и традицией. Вот суть конфликта. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны», — указал глава государства.

У России нет других целей, кроме защиты ее интересов, сказал он. По словам Путина, «с помощью НАТО предпринимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства», и Москва была вынуждена на это реагировать.

Об ударах по гражданской инфраструктуре

Путин заявил, что «на протяжении долгого времени, еще пару лет назад» российские силы не предпринимали никаких действий в отношении гражданской инфраструктуры Украины, «особенно в зимний период», и «очень долго терпели», когда украинские войска наносили удары по российским энергообъектам.

«После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно. Это правда», — сказал президент.

В ответ украинская сторона пытается «наносить ущерб» России и ее партнерам, добавил он.

Об опасениях Европы по поводу России

Фицо в начале разговора сравнил Евросоюз с «жабой на дне колодца», которая не видит, что происходит в мире. Он признал, что при всем уважении к ЕС, членом которого является Словакия, он как лидер страны разочарован неспособностью блока реагировать на движения в мире и не понимает некоторых его решений.

Путин ответил, что не хочет ставить Фицо в двойственное положение, критикуя страны ЕС, которые являются «семьей» для Словакии.

«Не хочу их сравнивать с пресмыкающимися или с животными. Они специалисты не по сказкам, они специалисты по фильмам ужасов. То, что нагнетается постоянно истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу — я думаю, что <…> провокация или полная некомпетентность», — заявил российский президент.

Он высказал мнение, что «любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать».

«Что касается агрессивных планов России в отношении Европы, хочу еще раз подчеркнуть, что это полная чушь, не имеющая под собой никаких оснований», — сказал Путин.

О диалоге с Трампом

Российский лидер поделился впечатлением, что нынешняя американская администрация во главе с президентом Трампом «слышит» то, что говорит российская сторона, и что намечается взаимное понимание. Он выразил надежду, что конструктивный диалог будет продолжен.

В частности, Путин заявил о готовности сотрудничать с американскими партнерами на Запорожской АЭС и отметил, что «косвенно» эти вопросы уже обсуждались с ними.

«То же самое касается, кстати, и украинской стороны. Если сложатся благоприятные обстоятельства, мы можем даже втроем на Запорожской станции поработать», — сказал Путин, отметив, что это тоже обсуждалось с американскими коллегами.

О своем здоровье

В начале встречи Путин и Фицо вызвали улыбки членов делегаций и журналистов, когда премьер Словакии поинтересовался, как дела у российского президента. «В начале у меня не очень приятный вопрос», — с серьезным видом обратился Фицо к Путину и после паузы продолжил: «Как вы поживаете?»

«Если я жив — это уже хорошо. Приятный вопрос», — ответил президент.

Путин находится в Китае с 31 августа и пробудет там до 3 сентября, пишет РИА Новости. В понедельник он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на его полях провел несколько двусторонних встреч.

Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу.

В среду, 3 сентября, в китайской столице состоится масштабный военный парад, посвященный 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын будут присутствовать на церемонии вместе.