Работа с участниками СВО и их семьями, волонтерами и благотворительными организациями будет в центре внимания комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Об этом корреспонденту RTVI заявил его глава, депутат ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

«Первоочередное внимание — участникам СВО и их семьям. Защитники страны должны быть уверены, что их права тоже защищены. Юридическая помощь, положенные выплаты и льготы должны быть доступны без бесконечных хождений по кабинетам. Важно, чтобы за каждым обращением следовала работа до результата», — сказал он.

По его убеждению, «этот подход должен действовать для всех граждан».

«Если одна и та же проблема возникает у многих, нужно устранять ее причину. Нельзя заставлять каждого заново проходить один и тот же круг», — подчеркнул парламентарий.

Также комитет планирует продолжить тесную работу с волонтерами и благотворительными организациями, продолжил депутат.

«Они часто первыми приходят на помощь. И лучше других знают, где сложные процедуры отнимают время, от которого может зависеть чья-то жизнь. Будем разбираться с такими препятствиями и добиваться их устранения. Благотворительность держится на доверии. Человек, который жертвует деньги или передает вещи, должен быть уверен: помощь дошла до тех, кому предназначалась», — сказал собеседник RTVI.

Особое внимание комитет уделит небольшим некоммерческим организациям в регионах.

«Иногда несколько человек помогают целому городу или району. Они знают каждую семью, с которой работают. Важно, чтобы у них была возможность получать поддержку, развиваться и передавать свой опыт другим», — пояснил Чернышов.

Еще одно важнейшее направление работы комитета — поддержка Русской православной церкви и других традиционных российских конфессий, отметил парламентарий.

«Их общественное служение, забота о семьях, пожилых и нуждающихся заслуживают глубокого уважения. Будем развивать этот диалог, вместе работать над сохранением наших духовно-нравственных ценностей, укреплением взаимного уважения и согласия в обществе», — заявил глава профильного комитета Госдумы.