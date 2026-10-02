Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Предполагается, что в 2027-м дефицит бюджета составит 5,5 трлн рублей. Экономист Сергей Хестанов рассказал в эфире RTVI, в чем «главная интрига» бюджета и как экономика может измениться со второй половины 2027 года.

По словам Хестанова, в бюджете на 2027 год, впервые за последние несколько лет, «не предусмотрен мощный бюджетный импульс».

«Начиная с 2024 года бюджет Российской Федерации каждый год достаточно чувствительно увеличивал госрасходы. Это увеличение госрасходов, с одной стороны, стимулировало приоритетные для государства сектора экономики. С другой стороны, начиная со второй половины 2025 года, этот же довольно мощный бюджетный импульс, вызывал довольно сильное инфляционное давление, с которым пытается бороться Центробанк, проводя жесткую денежно-кредитную политику», — пояснил Хестанов.

На 2027 год заложен достаточно скромный первичный структурный дефицит — 1,8% ВВП, продолжил экономист.

«Поэтому, если все планы правительства удастся реализовать, то весьма вероятно, что где-нибудь начиная со второй половины 2027 года как минимум сложатся условия, которые позволят добиться снижения инфляции и, возможно, смягчения денежно-кредитной политики Центрального Банка», — рассуждает Хестанов.

Он добавил, что сам по себе бюджет — это план, «составленный по достаточно классическим правилам» и не содержащий «никаких больших неожиданностей».

«А главная интрига — это то, как этот план будет выполняться. Потому что опыт и этого, и предыдущих годов учит нас, что внешние факторы могут сильно меняться, может сильно меняться конъюнктура мировых рынков, могут меняться обстоятельства, прямо или косвенно связанные с санкциями», — напомнил Хестанов.

Он подчеркнул, что сам по себе бюджет «консервативен и предсказуем». «А вот то, как он будет реализован, будет зависеть от того, какие экономические условия будут складываться в следующем году», — сказал собеседник RTVI.

Говоря о статьях расхода, Хестанов отметил, что «приоритеты государства последние четыре года достаточно понятны».