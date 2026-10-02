В Подмосковье при задержании подозреваемого в распространении наркотиков погиб оперуполномоченный полиции, сообщили в ГУ МВД по Московской области. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

По информации главка, сотрудники УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу получили сведения о группе торговцев наркотиками. Полицейские также выяснили, что подозреваемые находятся в частном доме в деревне Паново.

Как рассказали в полиции, оперативники подошли к дому, постучали и представились. Однако открывший дверь мужчина сразу выстрелил в их сторону, ранив капитана Павла Шевякова — оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков. Позднее офицер скончался.

В Следственном комитете уточнили, что стрелявший был убит ответным огнем. Областное ГСУ возбудило дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия (ст. 317 и 222 УК РФ).

По версии следствия, 1 октября полицейские задерживали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ.

В МВД уточнили, что погибшему Шевякову было 35 лет, в подмосковной полиции он служил с апреля 2015 года. В главке выразили соболезнования близким погибшего и пообещали оказать его семье всю необходимую помощь.