Президент США Дональд Трамп незадолго до захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро спрашивал у чат-бота Grok, как к этому отнесутся жители республики, пишет журнал Time. По данным издания, нейросеть предположила, что многие этому обрадуются.

Как следует из материала, в декабре 2025 года глава SpaceX и Tesla Илон Маск побывал в Овальном кабинете на тайной встрече. По словам присутствовавшего на ней чиновника, Трамп несколько часов расспрашивал Grok — разработку ИИ-компании xAI, принадлежащей Маску — о своем президентстве и политическом наследии.

В тот период американский лидер отдавал приказы о ракетных ударах по венесуэльским катерам, которые, по его утверждению, перевозили наркотики в США. Он спросил у Grok, как отреагируют венесуэльцы, если американские военные захватят Мадуро.

Как утверждает тот же источник, чат-бот назвал президента Венесуэлы репрессивным и глубоко непопулярным диктатором и предположил, что многие в стране, вероятно, будут праздновать его свержение.

Операцию провели в следующем месяце: 3 января 2026 года американские военные вывезли Мадуро и его жену Силию Флорес из Каракаса в Нью-Йорк. Как пишет Time, после этого на улицах начались торжества, а президент США, по свидетельству чиновников, в итоге счел Grok гениальным.

Сам Трамп в интервью журналу привел Венесуэлу в пример того, что демонстрация американской силы дает результат: после отстранения ее прежнего лидера и прихода к власти бывшего вице-президента Делси Родригес страна оказалась в сфере влияния Вашингтона.

По мнению издания, январская операция убедила республиканца в том, что дерзкие решения оправдывают себя там, где не сработала осторожность. Однако последовавшая атака на Иран, отмечает автор материала Эрик Кортеллесса, показала, как быстро уверенность, рожденная успехом, может перерасти в самонадеянность.

По наблюдению Time, после возвращения в Белый дом политик восхищается возможностями искусственного интеллекта и все сильнее попадает под влияние добивающихся его расположения руководителей техкомпаний.

29 сентября глава государства и топ-менеджеры шести ведущих корпораций отрасли подписали «конституцию» о саморегулировании вместо государственного надзора. При этом, согласно недавнему опросу CNN, 75% американцев относятся к ИИ скорее со страхом и тревогой, чем с воодушевлением.

Президент такие опасения отвергает и ставит их в один ряд с прогнозами о глобальном потеплении, которые называет мистификацией.

«Вся страна построена на фейках, потому что у этих людей синдром ненависти к Трампу», — ответил он на вопрос о том, кто стоит за паникой вокруг ИИ.