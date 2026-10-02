Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Минск должна быть построена по-китайски быстро. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Союзное государство воплощается постепенно, но очень зримо: уже не только на бумаге в виде ратификаций соглашений, но и в жизни, в инфраструктуре», — сказал он.

ВСМ сократит время в пути для граждан, политиков и предпринимателей, отметил он.

«Поэтому, если это будет 3 часа, а не 8-10 на поезде, то это здорово. Для всех нас это превратится не в просто путешествие в соседнюю страну, а станет рутинным процессом, который будет способствовать дальнейшему развитию», — заявил собеседник RTVI.

При этом Калашников подчеркнул, что строительство ВСМ должно быть быть оперативным.

«Надо быстро строить. Быстро, как китайцы, в КНР скоростных дорог больше, чем во всем мире», — отметил депутат.

И Китай продолжает строить железные дороги, даже если звучат слова о том, что это невыгодно, продолжил парламентарий.

«У нас, кстати говоря, тоже многие об этом говорят, когда надо обосновать, почему не надо делать скоростную дорогу, например, на восточном направлении. Так и в Тибет Китаю вести железную дорогу невыгодно, там толком нет промышленности. Но выгодно связать страну воедино. Так и Союзному государству выгодно дать тем самым новый импульс», — заявил Калашников.

Ранее министры транспорта РФ и Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Минск. По словам главы Минтранса РФ Андрея Никитина, протяженность ВСМ составит примерно 700 км, время в пути — около трех часов. В ведомстве прогнозируют пассажиропоток будущей ВСМ в количестве 5,8 млн человек в год.