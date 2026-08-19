Кровь японских супердолгожителей по сравнению с обычными людьми содержит в пять раз больше редких иммунных Т-клеток, способных одновременно распознавать угрозу и уничтожать ее. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports.

Исследование феномена долгожительства и супердолгожительства — перспективная научная область, позволяющая приблизиться к решению задач увеличения средней продолжительности жизни и обнаружению средств от возрастных болезней.

Ученые под руководством Косуке Хашимото из Университета Осаки (Япония) решили поискать необычные клетки в составе крови людей, которых можно отнести к долгожителям и супердолгожителям.

В исследовании участвовали 28 пожилых японских добровольцев, которых поделили на три группы по возрасту:

70-99 лет,

100-109 лет,

110 лет и старше.

Традиционно иммунные Т-клетки делят на две группы — так называемые клетки-хелперы, координирующие иммунный ответ, и киллеры, которые разрушают раковые клетки. Оказалось, что в крови супердолгожителей необычайно повышен уровень их гибрида — Т-лимфоцитов CD4.

Это редкий тип белых кровяных клеток, играющих важную роль в борьбе с инфекциями и поддержании общего иммунитета, способных одновременно распознавать угрозу и уничтожать ее.

Уровень этих клеток в крови был повышен у людей старше ста лет: у супердолгожителей они составляли порядка 20% всех Т-клеток, тогда как у менее пожилых людей — порядка 4%.

«Мы проанализировали редкую клеточную популяцию, которая повышается у супердолгожителей, и обнаружили признаки иммунной перестройки в очень почтенном возрасте, — пояснил Хашимото. — Вместо проявления признаков исчерпания они остаются высокоактивными и способны помогать телу противостоять угрозам, которые растут с возрастом».

Ученые показали, что многие из этих Т-лимфоцитов CD4 образуют обширные популяции идентичных клеток. Это свидетельствует о том, что они систематически встречаются с одними и теми же угрозами на протяжении многих лет. Кроме того, их молекулярные сенсоры сильно напоминают те, что встречаются на иммунных клетках у пациентов с онкологическими заболеваниями, хотя у обследованных стариков их не было.

«Такое сходство между этими рецепторными последовательностями и Т-клетками из опухолей говорит о том, что эти клетки могут распознавать опухоли еще до того, как они окажутся клинически диагностированы, — пояснил Хашимото. — Вероятно, иммунные изменения в глубокой старости легче представить как реорганизацию иммунной системы, чем просто как ее изнашивание».

Ученые подчеркивают, что обнаружение избытка Т-лимфоцитов CD4 у стариков не указывает на эти клетки как на причину супердолгожительства, а лишь говорит о том, как иммунная система человека способна перестраиваться у людей экстремально старшего возраста.